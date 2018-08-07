Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало расследование, посвященное коррупции на украинской таможне. В мошеннические схемы вовлечены сотрудники таможни, полиции, СБУ.
Korupcija

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более 4 миллиардов евро. "Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", — говорится в расследовании издания Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа.

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Süddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала — и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опроса, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний — в сравнении с 56% респондентами в 2016 году. При этом в мире это показатель в среднем составляет 25%.

Треть опрошенных компаний в Украине заявили, что в последние два года получали предложения дать взятку. В целом, почти половина респондентов считает, что имела дело с экономическими преступлениями — на 5% больше, чем два года назад. По данным PwC, самыми распространенными из таких преступлений в Украине остаются, наряду с коррупцией и взятками, незаконное присвоение активов (62% в 2016 году, 46% — в 2018 году) и мошенничество в сфере закупок (25% и 33%).

Deutsche Welle
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