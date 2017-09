Кроме того, компанию покидает председатель правления Дарюс Недзинскас и два независимые члена правления. Сейчас в правлении работают три представителя городского самоуправления. А. Игнатавичюс возглавляет Vilniaus vandenys почти два года - с начала 2016-ого. До этого он был гендиректором компании распределительных электросетей Lesto (сейчас - ESO). Антикоррупционная комиссия горсовета, которую возглавляют представители находящегося в оппозиции Союза свободы Литвы (либерлов), обвинила Vilniaus vandenys в необоснованно дешевой продажe головного здания компании, которое находилось в Старом городе. Кроме того, возникли разногласия с акционером - администрацией самоуправления - по поводу выделенной А. Игнатавичюсу премии за хорошие результаты в размере пяти месячных зарплат (27,5 тыс. евро).

