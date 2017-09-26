Глава находящейся в управлении Вильнюсской мэрии крупнейшей в Литве водопроводной компании Vilniaus vandenys Айдас Игнатавичюс уходит с поста.
Aidas Ignatavičius
© DELFI / Domantas Pipas

Кроме того, компанию покидает председатель правления Дарюс Недзинскас и два независимые члена правления. Сейчас в правлении работают три представителя городского самоуправления.

А. Игнатавичюс возглавляет Vilniaus vandenys почти два года - с начала 2016-ого. До этого он был гендиректором компании распределительных электросетей Lesto (сейчас - ESO).

Антикоррупционная комиссия горсовета, которую возглавляют представители находящегося в оппозиции Союза свободы Литвы (либерлов), обвинила Vilniaus vandenys в необоснованно дешевой продажe головного здания компании, которое находилось в Старом городе.

Кроме того, возникли разногласия с акционером - администрацией самоуправления - по поводу выделенной А. Игнатавичюсу премии за хорошие результаты в размере пяти месячных зарплат (27,5 тыс. евро).

BNS
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