Кроме того, компанию покидает председатель правления Дарюс Недзинскас и два независимые члена правления. Сейчас в правлении работают три представителя городского самоуправления.
А. Игнатавичюс возглавляет Vilniaus vandenys почти два года - с начала 2016-ого. До этого он был гендиректором компании распределительных электросетей Lesto (сейчас - ESO).
Антикоррупционная комиссия горсовета, которую возглавляют представители находящегося в оппозиции Союза свободы Литвы (либерлов), обвинила Vilniaus vandenys в необоснованно дешевой продажe головного здания компании, которое находилось в Старом городе.
Кроме того, возникли разногласия с акционером - администрацией самоуправления - по поводу выделенной А. Игнатавичюсу премии за хорошие результаты в размере пяти месячных зарплат (27,5 тыс. евро).
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