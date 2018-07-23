Во-первых, потому, что, скорее всего, в 2019 г. начнет работать Белорусская АЭС. Некоторые эксперты не исключают возможности, что быстрый скачок электричества на этой АЭС или наоборот полное отключение, а это может вызвать серьезные аварийные ситуации в системе электросетей Литвы, или полное отключение, блэкаут.

Авария может стоит нашей стране 3 млрд. евро. От подобных ситуаций литовская система не будет защищена, пока не вышла из состава российской. Но и после выхода из нее особого покоя не будет.

Департамент госбезопасности Литвы в 2018 г. предупредил об угрозах, которые появятся, когда Калининград и Беларусь смогут работать автономно от Балтийских стран. А это случиться до 2020 года.

Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас сказал, что Белорусская АЭС представляет серьезную опасность для энергобезопасности Литвы.

"АЭС как крупный объект может дать либо скачок высокого напряжения в наших сетях, что может привести к перегоранию. Есть и иной риск - прекращение поставок и если это основные поставки, то если выключить поток, это приведет к тотальной аварии – блэкауту", – предупредил Секмокас.

Бывший министр призывает разобрать как минимум две линии, соединяющие Утену и Постоянную подстанцию, чтобы по ним не могла поступать электроэнергия из Беларуси.

Мнение специалиста Центра исследования энергобезопасности при университете им. Витаутаса Великого Юозаса Аугутиса отличается от менния Секмокаса. По его словам, политики могут решать, запрещать ли торговлю с соседями, но есть вопрос ядерной безопасности и забывать о нем нельзя. Профессор считает, что и после синхронизации с Европой, было бы разумным оборудовать на этих соединениях изменение постоянного потока.

"Представьте себе, аварию как на Фукусиме, или что-то еще из-за чего отсутствие электричества приведет к невозможности охлаждения реакторов, возникновению опасности выбросов радиации в атмосферу. На такой случай, я думаю, было бы логично, если бы оставили техническую возможность поставок электроэнергии, чтобы охлаждать реактор во избежание катастрофы и у нас, в Вильнюсе", - сказал профессор.

Глава Litgrid Дайвис Вирбицкас заметил, что в 2019 г., когда включат первый реактор, в аварийном режиме придется работать не только литовской системе, но и системе всего балтийского региона: если в Островце внезапно отключиться реактор и прекратятся поставки электричества, то нехватку в сетях должны будут восполнить другие поставщики. Литва и страны Балтии все еще входят в российскую энергосистему, поэтому должны будут участвовать в этом.

"Литовскую систему в худшем случае мы попытаемся изолировать от этой аварии и, если будем видеть, что нас тянут на дно, есть инструкции по ликвидации аварий, пресечение их распространения", – сказал Вирбицкас.

Такое положение может длиться до 2025 г., когда страны Балтии выйдут из российской системы и произойдет синхронизация с сетями Европы. Но будет ли переход гармоничным, пока неизвестно. Москва может предпринять шаги, чтобы отсрочить этот процесс.

Бывший глава Litgrid, нынешний глава парламентской комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис сказал, что процессу может помешать запуск Белорусской АЭС в 2019 г.

"Во-первых, это – вызов для нашего проекта синхронизации. Когда рядом есть большая мощность, ее технически интегрируют в общую систему, поэтому десинхронизация усложняется", – сказал Подерис.

В оценке угроз нацбезопасности в 2018 г. ДГБ акцентировал, что в 2014 г. Россия начала реформу электросетей в Калининградской области, чтобы она могла действовать автономно от литовской системы. Похожий проект осуществляет и Беларусь. Работы планируют завершить в 2020 г., т.е. за 5 лет до запланированной синхронизации литовских сетей с сетями континентальной Европы.

Секмокас опасается, что Литва может остаться ни с чем.

"Нажатием одного включателя можно выключить систему. Пока Калининград не был готов к автономной работе, это была угроза и для него, поскольку и там не стало бы электроэнергии. А воинские части не могут позволить себе такую роскошь как лишиться электроэнергии", – сказал Секмокас.

В прошлом году Washington Post сообщил, что у России есть новое кибернетическое оружие, которое может нарушить работу электросетей. Это программное обеспечение, которое американские эксперты назвали Crashuverride.

В декабре 2016 г. его испытали в Украине, где на какое-то время отключили 1/5 генераторов в Киеве. По данным источников Washington Post, это кибероружие может вызвать хаос в любом государстве. ДГБ Литвы отмечает, что украинскую энергетическую инфраструктуру с 2015 г. атаковали несколько раз. По данным литовской разведки, это показывает готовность России мешать работе энергосистем других стран, нанести огромный ущерб.

"Атаки - наша повседневность и мы, вместе с партнерами, прилагаем максимум усилий, чтобы защищаться, если наши коллеги-операторы, защищаются от технологических проблем, которые могут вызвать аварию, то мы сталкиваемся с геополитическими угрозами. Это показали события в Украине", – сказал Вирбицкас.

Между тем, Национальный центр кибербезопасности, в своем годовом отчете констатировал, что в прошлом году больше 450 раз находил и анализировал действие вредоносного программного обеспечения (malware). Больше всего – именно в энергетическом секторе Литвы.

Подерис не исключает, что такие выпады могут быть связаны с "разводом" балтийской и российской энергетических систем.

По данным Секмокаса, полное отключение системы, так называемый блэкаут, обойдется Литве очень дорого.

"Последствия уже назвал Litgrid. На устранения последствия блэкаута потребуется 3 млрд. евро", – предупредил Секмокас.