В ноябре украинцы протестовали в Киеве, улицы были заторены автомобилями с литовскими номерами и регистрационными номерами других стран Европы. Протестовавшие добивались принятия более благоприятного порядка регистрации импортных автомобилей. Действующие законы приводили к тому, что после оформления всех документов автомобиль дорожал почти в два раза. Однако парламент действующий порядок не отозвал, только принял поправки, согласно которым нельзя ездить на нерастоможенных автомобилях.

"Ничего не покупают из-за пошлин. Налоги – космические. Например, если человек хочет купить дизельный Renault Megane (двигатель 1,9 л) 2003 г.в. за 1200 евро, то ему придется заплатить налоги в размере 2500 евро", – рассказал DELFI торговец (имя и фамилия редакции известны – DELFI).

По его словам, налоги меньше за ввоз автомобилей, соответствующих стандартам Euro 4, Euro 5 примерно 2010 г.в. Однако проблема в том, что украинцы, покупавшие старые авто, и надеявшиеся на снижение налогов, не могут себе позволить купить дорогой автомобиль.

"А сейчас не могут ездить в Украине на нерастаможенном автомобиле. Первый штраф составляет 500 евро, за повторное нарушение – около 1200 евро", – сказал собеседник.

Он заметил, что в начале действия закона делают 50% скидку на налоги, чтобы легализовать около 2 млн. нерастаможенных автомобилей.

"И несмотря на это, налоги все равно очень большие. Сейчас часть людей думает, что делать. Может быть и так, что вся эта купленная у нас рухлядь к нам и вернется", – сказал торговец.

"Сейчас машины покупают только жители Донецкого региона, поскольку там украинские законы не действуют", – сказал собеседник.

Глава ЗАО Varanas, которое управляет Каунасским рынком, Валентинас Науянис сказал DELFI, что украинцы приезжают, но не покупать автомобили, они приезжают снимать их с учета.

"Судя по всему, сейчас наш автопарк должен стать лучше", - заметил он.

"Украинцы снимают автомобили с учета в Литве, везут документы в Украину, платят пошлины и регистрируют у себя. Покупают автомобили, но мало, сейчас решают вопрос регистрации", – сказал Науянис.

"Может быть и так, что если автомобиль стоил 1000 евро, а его растаможка обойдется еще в 2000 евро, то тогда человек думает, стоит ли вкладывать, может лучше оставить его где-то и дороги и не морочить себе голову", – сказал собеседник.

Говоря о том, какие автомобили покупали украинцы, он заметил, что большая часть - самые дешевые, но были и те, что стоили 3000-5000 евро. Однако Науянис сказал, что пока сложно прогнозировать, что будет через 3 месяца когда не будет действовать льготный налог на растаможку автомобилей.