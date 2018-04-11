В редакцию DELFI пришло письмо читательницы Руты, в котором она описала свой ужас после посещения этого района.

"В минувшие выходные нам довелось ехать по центральной улице Новой Вильне, мы удивились, что в Вильнюсе еще есть такие места – мы словно попали в страшные 90-ые, где в любой момент к тебе могжет подскочить вооруженная банда и вытащить из автомобиля. Ради спокойствия я закрыла машину изнутри. За окном виднелись заброшенные здания заводов, вдоль улиц ходили неясные типы, все время не отпускала мысль – как жить в таком районе, кто покупает здесь жилье?", – писала Рута.

И на самом деле, по данным статистики, в этом районе уровень преступности самый высокий, по сравнению с другими районами столицы. Жители считают этот район небезопасным и стараются не бывать там не только ночью, но и днем.

"Там ходит много наркоманов, алкоголиков и других асоциальных людей. Наверное, никто там не присматривает за порядком, я ни разу не видел там полицейских патрулей, видеокамер также нигде нет. Я бы там не хотел жить – даже если бы мне за это доплатили", – сказал вильнюсец Томас.

Эксперт агентства недвижимости Capital Мантас Микочунас сказал, что этот район производит неприглядное впечатление, поскольку большая часть жителей малоимущие.

"Новая Вильня – отделенный микрорайон Вильнюса, где проживают в основном нацменьшинства, поэтому остальные жители города избегают его, стараются там не селиться и не работать. Поэтому естественным образом появилось разобщение, что выталкивает Новую Вильню из Вильнюса в район. Там проживают люди старшего и среднего возраста и их дети, чаще всего школьного возраста. При первой возможности молодежь переселяется в другие районы", – сказал Микочунас.

Там строят немного новых домов. По словам представителя Ober-Haus Аудрюса Шапоки. последние из известных проектов - Vilnelės Namai, Genių Namai, Ievų namai, социальный многоквартирный дом и отдельные проекты частных домов или коттеджей без названий. Перспектив в плане расширения у этого района немного, поскольку земля недорогая, недвижимость недорогая, а стоимость работ - такая же, как и в других местах.

По словам Шапоки, инвестиции в жилье в Новой Вильне надо хорошо обдумать. Для своих нужд жители этого района часто меняют жилье - продают одно, покупают другое в этом же районе. Чаще всего покупают квартиры большей площади. Если в Вильнюсе не хватает 1-2-комнатных квартир, то в Новой Вильне ощущается нехватка 3-4-комнатных квартир, они пользуются большим спросом.

"Не могу сказать, что не стоит там покупать жилье для себя: часть жителей этого района здесь же работает, цены на жилье здесь низкие, район зеленый, есть парки, концентрация жителей небольшая. Но для инвестиции покупать не стоит: это старый район, который пользуется нехорошей репутацией. Аренда здесь неликвидна, жилье продать быстро нелегко", – заметил Шапока.

Директор агентства Vilniaus Turtas Антанас Кудараускас сказал, то не стоит ставить крест на Новой Вильне как на неподходящем для развития районе. По его словам, там уже сформированы новые участки под строительство.

"Там есть территория площадью 18 га, на которой запланировано Насколько мне известно, сейчас подходит к концу проектирование большого жилого проекта на ул. Линксмои, я думаю, там построят около 200 квартир, строительство начнется в следующем году", – сказал Кудараускас, заметив, что здесь не хватает больших квартир, их строить и планируют. Новые квартиры здесь продают на 200-300 евро за кв. м дешевле, чем в Пашилайчяй.

По словам специалиста, проблема района в том, что там не хватает мест для развлечения: "В этом плане Новая Вильня обделена, у людей есть деньги, и они хотели бы их истратить. В новых домах появляются новые люди, которые требовательны к окружению, они современны. Они меняют имидж микрорайона, как это 6 лет назад произошло с Науяместисом. Я считаю, что проблемы имиджа этого района остались в прошлом, они уже не актуальны".

"Я думаю, что стоит покупать в Новой Вильне квартиры или лофты для аренды, это разумный выбор и хорошая инвестиция. Цены на старые квартиры здесь в последнее время увеличились, но все равно остаются одними из самых низких в Вильнюсе. Есть всего несколько новых проектов, поэтому и там цены ниже", – сказал Кудараускас, заметив, что компании только открывают для себя этот район.

"Я думаю, что можно назвать Новую Вильню одним из самых лояльных районов столицы – его жители редко переселяются в другие микрорайоны города и их можно понять, там много школ и детских садов, центров занятости: спортивная школа, музыкальная, художественная. Сообщение, по сравнению с другими находящимися на таком же расстоянии от центра районами, очень хорошее: не бывает заторов ни утром, ни вечером, а это утопическая мечта для жителей Пилайте, Фабийонишкес, Таранде", – заметил собеседник.