"Можно сказать, что из-за такого решения СК пострадает продавец (немецкая Rewe Group и другие акционеры Palink – BNS). Дождаться нового покупателя, который может предложить похожую цену, по всей видимости, будет тяжело, так как круг потенциальных инвесторов очень ограничен", - сказал BNS Комиссии по налогам Литовской конфедерации предпринимательства Марюс Дубниковас.

По его словам, если сеть Iki будут пытаться продать и в дальнейшем, то любой новый покупатель будет оценивать планирующуюся инвестицию и по возможности из нее выйти - за сколько можно будет продать потенциальную покупку.

"Будущий покупатель, по всей видимости, будет представлять себе, что конкуренция на этом рынке яростная, а решение СК показывает, что возможности выхода очень ограничены. Все это снижает цену покупки", - объяснил М. Дубниковас.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас сказал, что такое решение СК - это отрицательный сигнал для зарубежных инвесторов.

"Однозначно проиграли покупатели, так как в случае объединения конкуренция между крупнейшими участниками рынка только усилилась бы. Второе - всему бизнес-сообществу нанесен определенный удар только потому, что в результате такого решения мы упустили случай поднять наш сектор розничной торговли на более высокий уровень", - сказал Л. Вилимас BNS.

Президент Ассоциации независимых торговых предприятий Эймутис Раджвила назвал решение СК странным и сказал, что СК злоупотребляет полномочиями.

"Очень странно выглядит это определение неподходящего покупателя. На литовском рынке вообще не было такой принудительной продажи, а то, что есть покупатели и им не предоставляется право купить - это какое-то недоразумение. На мой взгляд, СК злоупотребляет своими полномочиями", - сказал BNS Э. Раджвила.

СК в среду объявил, что сделка контролируемой шведской группой ICA Gruppen розничной торговой сети Rimi Lietuva и контролируемой компанией Palink сети Iki по приобретению сетью Rimi за 213 млн евро сети Iki прекращается. СК сообщил, что компания Rimi Lietuva за полгода не выполнила обязательство продать 17 магазинов. Это было необходимым условием завершения сделки.

Rimi Lietuva собиралась купить контролирующую торговую сеть Iki компанию Palink у германской Rewe Group и других акционеров.