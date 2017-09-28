"По предварительным подсчетам, на сегодняшний день убытки составляют около 40 млн. евро. Эти убытки в разных районах разные - от 1 до 7 млн. евро в Паневежском районе, где затоплено почти 30 тыс. гектаров", - сказал Б. Маркаускас в четверг в интервью радио LRT.
По его словам, на следующей неделе намечается объявить экстремальную ситуацию во всей стране, чтобы можно было использовать средства госрезерва.
Минсельхоз на этой неделе собирается обратиться в Еврокомиссию (ЕК) за финансовой помощью фермерам, однако Б. Маркаускас признал, что надежд получить европейскую помощь мало, потому что убытки несут все европейские фермеры.
Экстремальная ситуация из-за последствий ливней сейчас объявлена в 9 самоуправлениях Литвы.
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