Литовский министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас говорит, что убытки земледельцев от ливней могут достигать порядка 40 млн. евро. По его словам, часть этих убытков будет покрыта из государственного резерва, кроме того, есть возможность обратиться за помощью ЕС.
© DELFI / Andrius Ufartas

"По предварительным подсчетам, на сегодняшний день убытки составляют около 40 млн. евро. Эти убытки в разных районах разные - от 1 до 7 млн. евро в Паневежском районе, где затоплено почти 30 тыс. гектаров", - сказал Б. Маркаускас в четверг в интервью радио LRT.

По его словам, на следующей неделе намечается объявить экстремальную ситуацию во всей стране, чтобы можно было использовать средства госрезерва.

Минсельхоз на этой неделе собирается обратиться в Еврокомиссию (ЕК) за финансовой помощью фермерам, однако Б. Маркаускас признал, что надежд получить европейскую помощь мало, потому что убытки несут все европейские фермеры.

Экстремальная ситуация из-за последствий ливней сейчас объявлена в 9 самоуправлениях Литвы.

BNS
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