Только во втором квартале группа Luminor получила 13,463 млн евро прибыли - вдвое больше, чем в прошлом году, указано в отчете за второй квартал.
Однако в первом квартале группа банка понесла 26,4 млн евро убытков - они образовались из-за отсрочки платежей по кредитам из-за пандемии коронавируса. Чистые убытки группы в первом квартале были 21,2 млн евро.
Глава Luminor Эрки Раасуке говорит, что банк прекрасно справился с вызовами пандемии.
Активы группы по втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшились на 5,4% до 13,357 млрд евро, а по сравнению с первым кварталом - на 1%. Общий кредитный портфель за год уменьшился на 14,2% до 9,616 млрд евро (за квартал - на 3,2%), вклады увеличились на 10,3% до 10,344 млрд евро (за квартал – на 3,9%).
Кредитный портфель только действующего в Литве банка в конце июня был 4,263 млрд евро, вклады составили 5,816 млрд евро.
В конце июня банк Luminor занимал 17,6% рынка кредитов стран Балтии (в прошлом году – 19,6%) и 15,6% рынка вкладов (в прошлом году - 16,7%).
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