Убытки компании Novaturas за первый квартал составили 0,35 млн евро

Консолидированные доходы компании 23,4 млн евро – на 18,9 % ниже (28,8 млн евро), а общая прибыль снизилась на 28,8 % до 2,5 млн евро (3,6 млн евро), сообщил Novaturas на вильнюсской бирже Nasdaq.
„Для управления ситуацией, мы предприняли строгое управление затратами, остановили инвестиционные проекты, сконцентрировались на эффективности деятельности, ведем переговоры с партнерами по вопросам гибкого ценообразования и пересмотра обязательств, а также планируем использовать госинструменты помощи бизнесу“, – сообщила в пресс-релизе компании Novaturas глава группы Аудроне Кейните.
Акции Novaturas котируются на биржах ценных бумаг Вильнюса и Варшавы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (13)
Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (74)
По новейшим данным Национального центра общественного...
Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (69)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (53)
"В Литве общий уровень потребления во время карантина...
Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса (4)
28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила...