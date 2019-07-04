В прошлом году убытки предприятия увеличились в 2,2 раза до 12,535 млн евро. В 2017-м убыток составил 5,462 млн евро, указывается в представленном в Центр регистров отчёте предприятия.

В последний раз завод Akmenes cementas работал прибыльно в 2013 г., и тогда заработал 3,38 млн евро чистой прибыли.

Тем не менее, в этом году предприятие планирует увеличить доходы от продаж цемента и завершить год с прибылью.

Доходы Akmenes cementas в прошлом году выросли на 18,7% до 67,282 млн евро (56,659 млн - в 2017-м). Завод продал 1,168 млн тонн цемента - на 12% больше, чем в 2017-м. Продажи на местном рынке составили 58% (674 тыс. тонн), 37% продукции было продано в другие страны ЕС (430 тыс. тонн), в Беларусь - 5% (64 тыс. тонн).