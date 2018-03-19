"Возможно, мы видим различные пути достижения этого, но желание однозначное - чтобы мы не были там, где мы находимся сегодня", - сказал после встречи с инвесторами премьер Саулюс Сквернялис.
Он сказал, что около 50 предложений зарубежных инвесторов намечено провести в жизнь, а остальные кабмин рассмотрит и взвесит. С. Сквернялис добавил, что еще рано говорить, какие предложения инвесторов правительству удастся провести в жизнь до конца срока полномочий.
Глава правления "Форума инвесторов" Роландас Валюнас сказал, что основные разногласия правительства и форума пока касаются прямого сообщения между Вильнюсом и основными столицами Европы.
"Наверное, у нас с премьером нет разногласий по 90% вопросов и, наверное, авиалинии - один из вопросов, по которому у нас драматические разногласия. Мы считаем, что финансирование полетов могло бы быть прекрасным временным средством. (...) Дайте нам политическую волю и мы дадим решения", - сказал Р. Валюнас.
С. Сквярнялис ответил на это, что Литва не может свободно финансировать авиасообщение из-за регламентов Евросоюза.
Сама ассоциация выделила 10 основных предложений: ввести "потолок" социального страхования в размере четырех средних зарплат, обеспечить воздушное сообщение между Вильнюсом и важнейшими городами Европы, поощрять иммиграцию литовцев обратно в страну, а также привлечение рабочей силы и талантов, повышать качество обслуживания в госсекторе и начать листинг части акций крупных госпредприятий на бирже.
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