У Wizz Air еще нет решения по базе самолетов в Каунасе

Венгерская авиакомпания Wizz Air еще не приняла решения о создании базы самолетов в Каунасе, говорит глава компании. Между тем объединяющая три крупнейших аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai надеется, что база самолетов Wizz Air в Каунасе появится в самое ближайшее время.
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"Литва всегда находится высоко в нашем списке, мы будем неоспоримыми лидерами в стране, как в Вильнюсе, так в Каунасе и Паланге (...) Мы относимся к Каунасу как к потенциальному месту для базы самолетов, но решения об этом пока нет. Мы взвешиваем такую возможность, а также (возможность - ред.) разместить больше самолетов на базе в Вильнюсе", - сказал на пресс-конференции в пятницу Йозеф Варади.

Коммерческий директор Lietuvos oro uostai Юрате Балтрушайтите надеется, что база самолетов Wizz Air в Каунасе появится в самое ближайшее время.

"Мы упорные и считаем, что о базе авиакомпании в Каунасе мы можем говорить в перспективе одного - двух лет. Такова наша цель", - сказала Ю. Балтрушайтите.

У авиакомпании уже есть база с четырьмя самолетами и 150 членами экипажа в Вильнюсском аэропорту.

В 2017 году Wizz Air перевезла в Литву и из нее более 1,35 млн. пассажиров - на 13% больше, чем в 2016 году. В этом году она надеется перевезти 1,8 млн. пассажиров - на одну пятую больше, чем в прошлом году.

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