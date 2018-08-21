У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены

В конце июля в Каролинишкес была представлена новая площадка для выброса отходов. На ней – 4 полуподземных контейнера - для пищевых, смешанных отходов и для вторсырья. Читатели обратились в редакцию DELFI с вопросами, появившимися после презентации этой площадки – портал обратился за ответами в Вильнюсскую мэрию и в компанию Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA).
© DELFI / Domantas Pipas

DELFI напоминает, что новые контейнеры – продолжение реформы в сфере утилизации отходов в столице. До 2020 года такие контейнеры появятся во всех вильнюсских районах вместо традиционных.

Больше всего читателей DELFI интересовал вопрос – сколько таких площадок будет на один 5- или 9-этажный дом. По данным представителя Вильнюсской мэрии Саулюса Сланкаускаса, количество площадок зависит не от высоты домов.

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"Этот пункт утвержден постановлением правительства - одна такая площадка рассчитана на 600 жителей, а рекомендуемое расстояние от дома до такой площадки - не больше 100 м", – сказал собеседник.

Многим вильнюсцам пока непонятна дальнейшая судьба мусоропроводов, оборудованных в домах. Сланкаускас сказал, что все зависит от жителей самих домов.

"Управляющих и глав жилтовариществ уведомили об оборудовании специальных площадок, им предложили организовать собрания жителей и решить вопрос мусоропроводов – закрыть ли их наглухо после появления площадок или нет. Жители также могут решать, будут ли пользоваться оборудованными площадками", – заверил Сланкаускас.

За оставленный мусор на таких площадках, который не полагается выбрасывать в контейнеры, как и сейчас будут штрафовать. По словам представителя VASA Мантаса Балтрушайтиса, штраф составит до 600 евро.

"Отдел по контролю за отходами компании VASA постоянно контролирует площадки и контейнеры. Если на них находят неподходящий мусор, проводится расследование", – сказал Балтрушайтис.

На вопрос, как часто проводят такие проверки, он сказал, что это делают ежедневно – 4 или 5 экипажей каждый день ездят по Вильнюсу и следят за порядком утилизации отходов.

"Мы реагируем и на жалобы жителей. Они поступают, но жалоб немного. Иногда к приезду экипажа мусор бывает убран", – сказал Балтрушайтис.

По его словам, несмотря на постоянный контроль, количество неподлежащего утилизации на таких площадках мусора зависит от степени сознательности жителей и от того, что им не хватает информации.

По словам Балтрушайтиса, Отдел по контролю за отходами компании VASA проверяет и качество работы компаний, отвечающих за вывоз мусора, фиксирует нарушения. Обо всех нарушениях информируют администрацию мэрии. В июле было установлено 184 нарушения: "Нарушения связаны с несвоевременным вывозом мусора, несоблюдением графика".

Для более эффективного контроля за порядком с сентября на таких площадках будут установлены мобильные видеокамеры. Это, по словам Балтрушайтиса, поможет выявить нарушителей: "Камер будет несколько, не по одной у площадки".

Камеры будут установлены на деньги VASA, а рядом с площадками будет информация о том, что территорию снимают на камеру.

Читателей DELFI волновал и еще один вопрос – придется ли жителям платить за оборудование новых площадок. Сланкаускас заверил, что это финансируется на деньги европейских фондов, жителям платить не придется.

Однако во время презентации площадки в Каролинишкес заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Юлюс Моркунас сказал, что из фондов ЕС на проект выделили 70% всех средств, а 30% – публичные инвестиции, выделенные мэрией и VAATC.

Новые контейнеры получили гарантию на 15 лет. Через 15 лет из заменят, но пока сложно сказать, на какие средства это будут делать.

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