Соединенные Штаты обещают помочь странам Балтии защитить свою энергетическую инфраструктуру от кибератак, а Литва, Латвия и Эстония готовятся отключить электросети от постсоветской системы и синхронизировать их с Западной Европой.
© DELFI / Andrius Ufartas

В совместном заявлении, подписанном в воскресенье в Вильнюсе министром энергетики США Риком Перри и министрами из Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказать стратегическую и техническую поддержку.

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В декларации подчеркивается важность "укрепления кибербезопасности стратегической балтийской энергетической инфраструктуры".

"Мы видим очень важную роль, которую США могут сыграть в оказании стратегической и технической поддержки странам Балтии", - говорится в заявлении.

Источники кибератак не перечислены, но литовская разведка предупредила ранее в этом году, что "энергетический сектор страны является одной из целей российских кибер банд".

В публичном отчете литовские спецслужбы говорят, что они фиксируют неоднократные попытки России провести системную разведку в литовском энергетическом секторе.

Чтобы снизить зависимость от Москвы, страны Балтии планируют подключиться к европейской энергосистеме к 2025 году.

Литва, Латвия и Эстония в настоящее время работают синхронно в так называемом кольце BRELL постсоветской энергетической системы и зависят от московского диспетчера и российской энергосистемы.

Еврокомиссия обещает начать переговоры с Россией и Белапусью, чтобы добиться плавного разъединения.

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