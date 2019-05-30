Обзор доходов жителей Литвы показал, что в первом квартале 2019 года темпы роста зарплат, по сравнению с данными за первый квартал 2018 года, замедлились.

В первом квартале 2019 года средняя зарплата работающих полный рабочий день жителей составила 1202 евро, это с учетом индексирования зарплаты, на 88 евро или 8% больше, чем год назад.

Несмотря на то, что доходы увеличились, в первом квартале 2018 года они выросли больше - на 13%, т.е. на 5% больше, чем в этом году.

"В общем можно сказать, что зарплаты больше чем на 10% увеличились у каждого второго работника", – сказала Кристина Зитиките.

По ее словам, у 60% жителей, получающих меньше минимума, зарплата увеличилась как минимум на 10%. У 15% зарплаты увеличились на 5-10%.

У 19% жителей зарплаты не изменились, а у 1/5 снизились.

Зитиките сказала, что нет какой-либо тенденции в плане снижения зарплат, а наблюдающийся спад может касаться личных потребностей работников.

В выводах "Содры" сказано, что на рынке труда появилось больше пенсионеров.

Отмечают, что чаще на работе остаются пенсионеры с большим стажем и те, у кого пенсия выше, из них 60% остаются активными участниками рынка труда, несмотря на то, что их средняя пенсия на данный момент превышает 400 евро.

У людей без необходимого стажа пенсия по старости почти в два раза меньше - меньше 200 евро, но в этой группе работают лишь 10% пенсионеров.

"И у пенсионеров немаленькие зарплаты", – сказала Зитиките. Средняя их зарплата на сегодняшний день - 841 евро "на бумаге".

"Если сравнивать со средней зарплатой в Литве, это 70%", – заметила специалист.

Также выяснилось, что на данный момент на рынке труда активны больше 1/4 пенсионеров в возрасте 60-70 лет. В группе пенсионеров старшего возраста это количество снижается.