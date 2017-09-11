"Мы десять лет говорим об отключении от России и синхронизации с Западом, а может быть так, что Россия первая скажет, что пока вы тут говорите об этом, мы отключаемся. Что тогда?" – сказал председатель парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис.
В настоящее время Литва входит в состав электрического кольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия), которым управляет Москва. На минувшей неделе сообщалось, что премьер-министр Саулюс Сквернялис заручился поддержкой Польши в деле синхронизации электросетей через нее.
Однако договориться об этом с латышами и эстонцами пока не получается.
Между тем Россия, по сведениям Минэнерго, активно готовится к отключению стран Балтии от БРЭЛЛ и инвестирует в дополнительные мощности.
"Мы видим, как Россия готовится к этому шагу стран Балтии, оцениваем ситуацию как необходимую для немедленных действий, поскольку в технологическом плане для отключения от Восточной системы и подключения к Западной нужна соответствующая подготовка.
Для нас важно, чтобы стратегическая цель не использовалась как рычаг в переговорах", – передала DELFI позицию Минэнерго Аурелия Верницкайте.
ФСК ЕЭС в описании инвестиционной программы на 2016–2020 гг. сказано, что одна из основных целей данного периода - это обеспечение надежных поставок электроэнергии объектам государственного значения.
Верницкайте сказала, что это еще один признак того, что Россия понимает, что интеграция систем стран Балтии в системы континентальной Европы - это лишь вопрос времени, и российские энергокомпании к этому активно готовятся.
Ссылаясь на данные Litgrid, она заметила, что Россия уже официально информировала страны БРЭЛЛ о строительстве нескольких дополнительных линий высоковольтных передач.
"Этот шаг показывает, что строится новое внутреннее кольцо, которое позволит отделить страны Балтии от континентальной сети России", – указала Верницкайте.
Кроме того, представитель министерства указала, что в Калининградской области строят новые мощности генерирования электроэнергии и это демонстрирует подготовку области к десинхронизации.
Наконец, по словам собеседницы, в Беларуси ведут работы по реконструкции электросетей для интеграции Островецкой АЭС. Строятся новые линии, подстанции и резервные мощности.
DELFI пытался проверить эту информацию и обратился к представителям ФСК ЕЭС. Однако на минувшей неделе ответ так и не был получен.
Страны Балтии уже 10 лет обсуждают проект синхронизации с Западной Европой.
"Сейчас страны Балтии ведут переговоры об окончательной договоренности в вопросе синхронизации с европейскими сетями. Кроме того, ведутся переговоры с Польшей (через нее должна пройти синхронизация) и ЕК на политическом и деловом уровне о неотложном старте проекта", – сказала Верницкайте, заметив, что в начале следующего года должны быть приняты решения и начаты работы.
"Литва хочет, чтобы присоединение к западной сети через Польшу произошло как можно скорее. И это возможно сделать до 2025 года", - заметила представитель Минэнерго.
Подерис прокомментировал ситуацию так: "Сейчас основная проблема – насколько быстро мы можем достичь договоренности в регионе. У латышей и эстонцев есть другие планы, еще нужно построить много линий, принять инфраструктурные решения. Я думаю, нужно это делать как можно скорее.
Один план должен быть вместе с латышами и эстонцами, но если они медлят, если у них есть иные планы, если они видят какие-то препятствия, нам нужен план "Б", чтобы мы одни могли синхронизироваться через Польшу".
Член Комиссии по энергетике консерватор Паулюс Саударгас сказал: "Я так понимаю, все уже готово, это можно делать, министерство также говорит, что это надо делать немедленно, ведь мы уже проиграли один похожий бой. Это касается АЭС.
Аналогия та же - Россия забежала нам за глаза, и побуждение Беларуси строить АЭС похоронило всякую надежду на строительство АЭС в странах Балтии, на генерирование большего количество энергии и ее продажу".
Саударгас заметил, что энергетика всегда была средством шантажа для России.
"Это геополитическое оружие, которое есть во всех документах, для них это нормальная практика – использование такого шантажа. Я бы не удивился, как и в этом случае, они будут пытаться манипулировать", – сказал собеседник, назвав, предложенный Подерисом план "Б" крайним вариантом.
Директор Центра исследования энергобезопасности Юозас Аугутис подчеркнул, что у вопроса синхронизации есть две стороны: одна – политическая, энергобезопасности, другая – техническая.
"Хотелось бы, чтобы решение было максимально цивилизованным. Я думаю, Россия уже смирилась с тем, что Литва так или иначе должна отключиться от этих сетей. Я не говорю, что нужно полностью отключиться, не торговать (...). Не надо забывать, что есть Калининградская область, которая сетями соединена с Литвой, нужно решить этот вопрос, но тут не должно быть запугиваний, что Россия будет использовать это как средство политического шантажа", – сказал он, скептически оценив предложение в одиночку синхронизироваться через Польшу.
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