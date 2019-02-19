Торговый центр будет площадью 62 000 кв. м, в нем будет 150 магазинов, 30 ресторанов и кафе, кинотеатр.
"Торговый центр появится на известном горожанам месте. Если взглянуть на общий план Вильнюса, то увидим, что он появится рядом с западной объездной дорогой, недалеко от Департамента госбезопасности", – сказал представитель компании Андрюс Размус.
Разрешение на строительство было получено в декабре 2018 года.
Директор маркетинга Ogmios Эдгарас Валицкас не согласен с тем, что появление нового ТЦ приведет к образованию заторов,поскольку ТЦ будет работать с 10 ч., когда утренних заторов уже не будет, а работать будет до 22 ч, а зона развлечений - до 24.00 ч.
Около ТЦ появится стоянка на 1760 автомобилей, часть стоянки будет работать по схеме "Паркуйся и езжай".
Основная цель Ogmios, открыть ТЦ, в котором жители смогут проводить досуг, а не только купить необходимое, поэтому там появятся помещения для детских кружков, танцевальная студия и т.д.
Цель строителей открыть ТЦ для семей со средними доходами.
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