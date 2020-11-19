У Медининкского КПП со стороны Беларуси стоят почти 400 грузовиков

"У нас пока нет официальной информации о каких-либо сбоях, но ситуация такова, что пропускная способность КПП нормальная – около 500 грузовиков проезжают в сутки из Беларуси в Литву. Это нормальное количество, так раньше и было", – сказал Мишутис.

"Ситуация нормальная, а что с их стороны происходит, мы не можем сказать", – прибавил он.

"Движение нормальное, никаких особых препятствий нет, задержек нет, системы работают, сотрудников достаточно. Ситуация обыденная, нормальная", – сказал представитель СОГГ.

Президент Национальной ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас сказал, что очереди на границе Беларуси вызваны тем, что из-за пандемии COVID-19 сократилось количество работников таможни на белорусской стороне.

"Мы получили информацию из Беларуси о том, что из-за COVID-19 Беларусь закрыла 9 КПП с Польшей и Украиной (...). Мы знаем, что количество таможенников в Беларуси уменьшилось. Видно, в системе есть больные, возможно, не хватает работников. По этой причине снижается пропускная способность", – сказал он.

Аустинскас заверил, что очереди связаны с коронавирусом в Беларуси, что "никакой политики тут нет".

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 19 ноября, в 10 ч. сообщил, что у границы с Литвой у въезда в Медининкай стоят 380 тягачей, в Шальчининкай – 200, а в Лаворишкес – 260 тягачей.

Со стороны Литвы в Медининкай стоят 69 тягачей.