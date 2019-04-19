Член СК Йоланта Иванаускене сказала BNS, что СК анализирует различные правовые средства, чтобы взыскать имущество как в Литве, так и за рубежом.

"Поскольку в данном случае нет возможности воспользоваться чаще всего использующимися мерами взыскания (например, взыскание из денежных средств нарушителя, его недвижимости и т. п.), то процесс сложный и длительный по времени", - сказала Й. Иванаускене.

По ее словам, СК намерен обратиться к государствам- членам Евросоюза (ЕС), в которых у "Газпрома" может быть имущество.

"Главный, большой штраф - это штраф, не уплаченный "Газпромом", - сказал в четверг председатель СК Шарунас Кесяраускас.

В 2014 году СК признал, что "Газпром", отказываясь вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba по поводу соглашения об обмене газом в 2013–2015 годах, препятствовал подписанию договора компании с другим поставщиком газа и таким образом нарушил условия разрешение службы о приобретении 34% акций Lietuvos dujos , выданного в 2004 году российскому концерну.

СК тогда назначил "Газпрому" рекордно большой штраф - 36 млн евро, однако он не был уплачен, а потому накопилось еще почти 6 млн евро пени, и теперь концерн должен Литве 42 млн евро.

Поскольку российский концерн своевременно не уплатил штраф, его взыскание было доверено приставам, однако им не удалось найти в Литве имущество "Газпрома".