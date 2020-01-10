После того как изменился порядок информирования о порядке техосмотра, зарубежные компании должны сообщать о пройденном техосмотре зарегистрированных в Литве тягачей и прицепов Литовской центральной базе техосмотра автоматизированным, а не физическим способом.
Зарегистрированные в Литве автомобили принимают немецкие станции техосмотра. Но ни одна из них не хочет подчиняться новым правилам, которые ввела Литва.
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