У литовских перевозчиков весной могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра за границей, пишет Verslo žinios.
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После того как изменился порядок информирования о порядке техосмотра, зарубежные компании должны сообщать о пройденном техосмотре зарегистрированных в Литве тягачей и прицепов Литовской центральной базе техосмотра автоматизированным, а не физическим способом.

Зарегистрированные в Литве автомобили принимают немецкие станции техосмотра. Но ни одна из них не хочет подчиняться новым правилам, которые ввела Литва.

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