У компании Barbora в этом году появится конкурент

До этого компания Rimi сообщала, что откроет электронный магазин до 2020 года. В одной из трех стран Балтии это будет сделано в 2019 г. Издание Baltic course, цитирующее эстонское агентство LETA/BNS, сообщает, что электронный магазин откроется во всех трех странах Балтии одновременно.
Представители Rimi Lietuvа сказали Verslo žinios, что пока конкретные даты называть еще рано.
Напомним, что шведская компания ICA Gruppen, которой в Литве принадлежит сеть Rimi, в 2019 г. главным приоритетом считает запуск электронной системы продаж.
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