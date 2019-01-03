Шведская компания ICA Gruppen, которой в Литве принадлежит сеть Rimi, в 2019 г. в списке стратегических приоритетов на первое место выдвигает электронную торговлю. Первые шаги сети Rimi показывают, что у электронного магазина Barbora, принадлежащего компании Vilniaus prekybа, вскоре появится конкурент, пишет Verslo žinios.
Prekybos centras RIMI
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В стратегии на 2019 год сказано о планах увеличения числа физических магазинов и начале интернет-торговли: до 2023 г. число магазинов Rimi в Литве должно увеличиться с 58 до 100, запустят электронный магазин.

Напомним, что Barbora в Литве работает с 2014 года. На данный момент продукты по интернету могут заказать больше 1 млн. жителей Вильнюсского, Каунасского и Клайпедского регионов. В апреле прошлого года компания начала работать в Латвии, а в октябре - в Эстонии.

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