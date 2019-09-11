От КПП Лаздияй-Огородники до центра Сейн 10 км, поэтому некоторые жители Дзукии ездят в Сейны за продуктами раз в неделю.
В Сейнах живет всего 6000 жителей, однако благодаря покупателям из Литвы городок жив и торговля в нем процветает. Маленькие магазинчики там работают почти в каждом доме, во многих можно договориться даже по-литовски, поскольку 1/5 жителей населенного пункта - литовцы.
Благодаря жителям Литвы местный магазин Biedronka, по данным портала Punskas.pl, "один из самых прибыльных магазинов этой сети в Польше". Сейчас на окраине Сейн строят новый ТЦ площадью 1600 кв. м.
В здании, принадлежащем J&J Investments S.C., откроются магазины Stokrotka, Media Expert и Rossmann. PУ ТЦ появится стоянка для 60 автомобилей.
Польская сеть Stokrotka принадлежит Maxima grupė. В конце 2018 г. сети Stokrotka принадлежали 534 магазина.
"Новый магазин улучшит условия для местных и приезжих покупателей, появятся новые рабочие места, а город получит больше доходов", – сказал глава Сейн Аркадиуш Новалский.
Торговый центр планируют открыть перед Рождеством.
Lietuvos gelezinkeliai надеется ремонтировать польские и украинские локомотивы
Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная...
У границы с Литвой поляки строят новый торговый центр (4)
Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить...
Минфин Литвы: рост экономики в этом году замедлится (1)
Министерство финансов Литвы не меняет прогнозы – в 2020...
Litgrid разработает сценарии развития энергетики на 2020-2050 годы (1)
После утверждения Сеймом в прошлом году Национальной...
TOP новостей
Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (25)
Система сбора депозита в Литве показывает отличные...
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (42)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Правительство: разносить пенсии будет только Lietuvos pastas
Правительство в среду обязало разносить пенсии до...
У границы с Литвой поляки строят новый торговый центр (4)
Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить...
Приветствие осени: погода изменится в выходные, а конец месяца преподнесет сюрприз
В конце августа синоптики обещали, что первые две...