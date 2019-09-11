Закупающиеся в Сейнах жители Литвы будут приносить прибыль литовской Maxima grupė – перед Рождеством в городе откроется новый торговый центр литовского капитала Stokrotka.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

От КПП Лаздияй-Огородники до центра Сейн 10 км, поэтому некоторые жители Дзукии ездят в Сейны за продуктами раз в неделю.

В Сейнах живет всего 6000 жителей, однако благодаря покупателям из Литвы городок жив и торговля в нем процветает. Маленькие магазинчики там работают почти в каждом доме, во многих можно договориться даже по-литовски, поскольку 1/5 жителей населенного пункта - литовцы.

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Благодаря жителям Литвы местный магазин Biedronka, по данным портала Punskas.pl, "один из самых прибыльных магазинов этой сети в Польше". Сейчас на окраине Сейн строят новый ТЦ площадью 1600 кв. м.

В здании, принадлежащем J&J Investments S.C., откроются магазины Stokrotka, Media Expert и Rossmann. PУ ТЦ появится стоянка для 60 автомобилей.

Польская сеть Stokrotka принадлежит Maxima grupė. В конце 2018 г. сети Stokrotka принадлежали 534 магазина.

"Новый магазин улучшит условия для местных и приезжих покупателей, появятся новые рабочие места, а город получит больше доходов", – сказал глава Сейн Аркадиуш Новалский.

Торговый центр планируют открыть перед Рождеством.

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