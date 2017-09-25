Расчет таких инвесторов отличается от расчета тех, кто надеется быстро "получить максимум". Обычно это люди старшего возраста, которым важно, что приобретенное в кредит жилье в будущем можно будет продать или сдавать в аренду для получения материальной выгоды.

Однако легких денег нет. Чем больше риск, чем большими специфическими знаниями надо обладать, тем больше прибыль на пенсии.

"Люди к "Содре" относятся с осторожностью и не верят, что смогут достойно жить на пенсии. Поэтому, если у них есть сбережения, думают, как их "трудоустроить" и не держать в банке.

Литовцы консервативны и выбирают сравнительно надежные инвестиции в недвижимость. Они не хотят рисковать и, к примеру, продавать ценные бумаги", – сказал представитель агентства Ober-Haus Марюс Чюлада.

Кроме того, увеличивается число людей, задумывающихся о том, как жить на пенсии.

"В последние три года расклад среди людей, которые покупали жилье для аренды, был такой: 28% всех сделок в 2015 г., около 30% в прошлом и 31% в этом", – сказал представитель компании Eika Мартинас Жибуда.

По данным Ober-House, вообще у нас на рынке больше 50% клиентов покупает жилье для бизнеса, а не для жизни.

По данным Eika, средний возраст покупателей, которые думают о том, как обеспечить себя в старости - около 44 лет, лица старше 60 лет составляют 10% таких инвесторов.

"О покупке жилья для обеспечения источника дохода в старости стоит думать в крупных городах, где есть университеты и много студентов. Там есть рынок аренды, чего нет в небольших городах, например, Паневежисе", – рассказал Чюлада.

По словам эксперта, нет смысла инвестировать в жилье, если месячные доходы от него не покрывают взнос в банк.

"Более прибыльная сфера - инвестиции в коммерческую недвижимость. Там заработок выше, но также выше и риск", – заметил Чюлада, указав, что чаще это риск более длительного простоя.

Что касается прибыльности, представитель Ober-Haus указал простое правило – чем сложнее объект, тем больше нужно времени и тем больше прибыль.

Комната в общежитии, которая нуждается в ремонте, как инвестиция может принести 10% годовых, а приличная квартира в Старом городе - всего 4%. А гараж, который можно использовать для ремонта машин - 25%, но он будет требовать много внимания и контроля мастеров.