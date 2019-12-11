Один из офисов компании открылся в Вильнюсе на ул. Укмергес в бизнес-центре Asgaard Keys.
Сообщается, что это один из крупнейших офисов компании в мире. "500 специалистов из Литвы будут предоставлять услуги ИТ клиентам в странах Балтии, Северных странах и странах Бенилюкса", – сказано в сообщении.
HCL Technologies - это международная компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий и консалтинга.
Офисы компании работают в 44 странах мира, а годовые доходы составляют 8,9 млрд. долларов США.
В компании HCL Technologies работают 144 000 человек, 10 000 из них - в Европе.
В ближайшее время HCL Technologies намеревается создать в ЕС около 20 000 новых рабочих мест.
В 2019 году в Вилжэьнюсе HCL Technologies учреждает два отделения, в которых будут работать 500 человек.
По данным "Содры", 9 декабря в компании был 501 работник. В октябре им платили среднюю зарплату в размере 1950,83 евро "на бумаге" (около 1200 евро "на руки").
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