"Мы призываем наших клиентов попробовать этот удобный и быстрый способ - заказать необходимые товары с помощью смартфона.
Эта услуга отличается быстрой доставкой свежих продуктов, при этом не нужно заниматься тщательным планированием заранее. Мы надеемся, что эта платформа сэкономит время наших клиентов", – сказала глава службы коммуникации сети Iki Индре Балтрушайтене.
С помощью платформы LastMile сеть Iki предлагает новую услугу – заказ товаров по интернету. С помощью приложения LastMile клиент указывает свой адрес, и заказывает товары в находящемся рядом с его домом магазине Iki. Благодаря этому курьеры, работающие на территории 2 км от магазина, смогут быстро доставить заказ.
Правда, пока еще только проводят испытания программы и совершенствуют ее, поэтому очень важны замечания клиентов.
Пока эта услуга будет доступна большей части жителей Вильнюса, однако позже планируется расширение не только в столице, но и в других крупных городах. Пользователи мобильного приложения смогут пользоваться всеми акциями, которые действуют в физических магазинах.
Директор LastMile Тадас Норушайтис сказал: "Обычно игроки на рынке электронных услуг создают свою базу, свой автопарк, у нас услугу будут предоставлять независимые курьеры, т.е. сами жители города, которые зарегистрировались на платформе, прошли отбор и курс обучения. Они будут доставлять товары на своем транспорте: автомобиле, велосипеде или мотоцикле. Эта модель не увеличивает количество транспорта в городе".
У Barbora появится конкурент: электронный магазин открывает сеть Iki
Вторая по размеру сеть розничной торговли в Литве Iki...
Доходы Tele2 в этом году возросли на 7,1% до 185 млн евро
Контролируемое шведской компанией телекоммуникаций...
Глава горевшей в Алитусе компании: устроить пожар, чтобы получить 30 000 евро – это глупость (1)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
Экономист Luminor: беспокойство вызывают планирующиеся государством доходы в следующем году (3)
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Евростат: годовая инфляция в Литве в сентябре – выше средней в ЕС
Согласованная годовая инфляция в Литве в сентябре...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (16)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (28)
"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...
"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве (1)
Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...
С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно
Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...
Науседа едет на свой первый саммит ЕС договариваться о Брексите и бюджете (2)
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает...