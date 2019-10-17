У Barbora появится конкурент: электронный магазин открывает сеть Iki

"Мы призываем наших клиентов попробовать этот удобный и быстрый способ - заказать необходимые товары с помощью смартфона.

Эта услуга отличается быстрой доставкой свежих продуктов, при этом не нужно заниматься тщательным планированием заранее. Мы надеемся, что эта платформа сэкономит время наших клиентов", – сказала глава службы коммуникации сети Iki Индре Балтрушайтене.

С помощью платформы LastMile сеть Iki предлагает новую услугу – заказ товаров по интернету. С помощью приложения LastMile клиент указывает свой адрес, и заказывает товары в находящемся рядом с его домом магазине Iki. Благодаря этому курьеры, работающие на территории 2 км от магазина, смогут быстро доставить заказ.

Правда, пока еще только проводят испытания программы и совершенствуют ее, поэтому очень важны замечания клиентов.

Пока эта услуга будет доступна большей части жителей Вильнюса, однако позже планируется расширение не только в столице, но и в других крупных городах. Пользователи мобильного приложения смогут пользоваться всеми акциями, которые действуют в физических магазинах.

Директор LastMile Тадас Норушайтис сказал: "Обычно игроки на рынке электронных услуг создают свою базу, свой автопарк, у нас услугу будут предоставлять независимые курьеры, т.е. сами жители города, которые зарегистрировались на платформе, прошли отбор и курс обучения. Они будут доставлять товары на своем транспорте: автомобиле, велосипеде или мотоцикле. Эта модель не увеличивает количество транспорта в городе".