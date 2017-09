У Балтийских стран есть полгода договориться о синхронизации

Заместитель председателя ЕК Марош Шевчович, ответственный за вопросы энергетики, утверждает, что договориться нужно до лета следующего года, чтобы успеть подготовиться к получению средств фонда CEF на 2019 год, кроме того, в 2019 году завершится срок полномочий ЕК, поэтому нужно успеть еще до смены комиссаров. "Почему так важно время, мы, Комиссия, очень хотели бы помочь еще в этом законотворческом периоде, верю, что и Европарламент этого хочет. Таким образом, последний призыв для подачи проектов будет летом 2019 года. Поэтому мы бы хотели услышать решения об избранном способе синхронизации летом, чтобы этот проект можно было подготовить и начать процесс", - заверил М. Шефчович. Ответственный за климатическую политику и энергетику член ЕК Мигель Ариас Каньете заверил, что Комиссия стремится "подготовить все домашние задания", поскольку синхронизация Балтийских стран - один из важнейших энергетических проектов ЕС. "Очевидно, что это один из наиболее четких сигналов, который мы получили от Еврокомиссии, - это европейское финансирование, которое будет лишь теоретической возможностью, если не будет быстрого соглашения по синхронизации", - сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Балтийские страны и Польша решили подготовить еще одну оценку способов отключения от российского электрокольца БРЭЛЛ. Ответственная за энергетику министр экономики Эстонии Кадри Симсон заверила, что Эстония будет ждать результатов нового исследования, и у нее нет мнения о том, сколько линий смычки должно быть проложено с Польшей. Недавно вице-канцлер министерства энергетики и связи Эстонии Анд Леппиман заявил, что Эстония продолжает придерживаться мнения о том, что одна смычка является недостаточной и слишком дорогой. При этом Ж. Вайчюнас заверил, что после состоявшейся во вторник беседы с представителями ЕК Эстония больше склонна к компромиссам по синхронизации. По словам М. Шевчовича, Россия активно готовится к отключению Балтийских стран и интересуется процессом. "Я должен сказать, что недавно беседовал с министром Новаком (министр энергетики России Александр Новак), он спрашивал о синхронизации, графиках, каким будет решение", - заверил М. Шевчович. "Они уже начали виртуальные испытания системы, как она будет работать, после отключения Балтийских стран, поэтому на их стороне также ведутся подготовительные работы, они активно движутся вперед", - заверил представитель ЕК. Литва считает, что если Балтийские страны запоздают с отключением от России, то она может начать шантажировать государства, ведь, если она раньше подготовится к десинхронизации Литвы, Латвии и Эстонии, она будет в более выгодной переговорной позиции.

