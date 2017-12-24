Украина выиграла арбитраж против "Газпрома" по поводу контракта на поставки газа по всем спорным вопросам, сообщил "Нафтогаз".

"Газпром" же заявил, что арбитраж признал основные положения контракта на закупку газа 2009-2019 года действующими и удовлетворил большую часть требований российской компании.

Промежуточное решение по спорным вопросам было вынесено летом 2017 года. Нынешнее решение уточняет, кто кому и сколько должен.

Реальные и виртуальные деньги

Один из спорных моментов — пересмотр цены на газ в 2011-2014 годах. Кие требовал пересмотреть цену за весь период.

По данным "Нафтогаза", суд понизил цену газа, полученного во втором квартале 2014 года, с 485 до 352 долларов за тысячу кубометров. В итоге "Нафтогаз" сэкономил 1,8 млрд долларов, говорится на странице компании в "Фейсбуке". Украинская организация расценивает это как свою победу.

При этом "Нафтогаз" просил суд понизить цену контракта с 2011 года. "Газпром" расценивает как свою победу отказ арбитража пересматривать цену за весь спорный период.

Кроме того, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" чуть более 2 млрд долларов просроченной задолженности, говорится в сообщении "Газпрома". Украинская компания умалчивает об этом факте в своем пресс-релизе.

У каждой компании свои аргументы, отмечает директор энергетических программ украинского Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский: "Помните анекдот: сколько будет дважды два? А мы покупаем или продаем?"

Эксперт считает, что позиция "Нафтогаза", заявляющего о победе, имеет право на существование — компания действительно сэкономила 1,8 млрд долларов, которые пришлось бы заплатить, если бы суд решил не пересматривать цену во втором квартале 2014 года.

Но это виртуальные деньги, продолжает Землянский, тогда как "Нафтогаз" должен заплатить "Газпрому" реальные 2 млрд долларов просроченной задолженности. "Если мы будем рассматривать с точки зрения не виртуальных, а живых денег, то, безусловно, это проигрыш "Нафтогаза", — резюмирует эксперт.

Партнер RusEnergy Михаил Крутихин, напротив, считает, что это не проигрыш — "Нафтогаз" прекрасно понимал, что этот долг ему придется выплатить, и это решение было ожидаемым.

Бери или плати

Второй спорный момент — принцип "бери или плати" (take or pay), по которому покупатель обязуется оплатить определенные объемы поставок независимо от того, сколько было закуплено. Этот принцип применяется во многих экспортных контрактах "Газпрома".

"Нафтогаз" не соблюдал этот принцип в 2012-2016 годах, утверждает "Газпром". Крутихин напоминает, что концерн выставил штрафов на сумму в 47-56 млрд долларов.

В сообщении "Нафтогаза" говорится, что суд отклонил все требования "Газпрома" по принципу "бери или плати", то есть штрафы Киев платить не будет. Украинская компания уточняет, что сумма требований составляла 56 млрд долларов.

"Присудили, что эти деньги "Газпрому" не положены, — говорит Крутихин. — Это не победа "Газпрома", это победа украинцев. Они добились, что эти деньги они платить не должны".

"Газпром" же сообщил, что суд "установил обязательность применения положений "бери или плати" до окончания срока действия контракта".

То есть сам принцип все-таки оставлен в силе. "Нафтогаз" будет обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа, говорится в сообщении "Газпрома".

Обязательные объемы газа резко понижены — ранее минимальный объем был установлен на уровне 52 млрд кубометров. Кроме того, "Нафтогазу" придется поработать по принципу "бери или плати" всего два года — в 2019 году заканчивается срок действия контракта, напоминает Крутихин.

То, что сам принцип "бери или плати" отменяться не будет, было ясно давно, говорит Землянский. После решения суда можно утверждать, что объемы минимального газа будут откорректированы, но с полной уверенностью говорить о точных объемах можно будет после изучения решения суда, считает эксперт.

По мнению Крутихина из RusEnergy, тяжба все-таки закончилась в пользу "Нафтогаза": "На какой пункт я ни посмотрю, везде требования "Газпрома" не были удовлетворены. Не случайно "Газпрому" потребовалось время, чтобы придумать красивые формулировки, чтобы доказать, что наше поражение — это наша победа".

Украина не покупает газ у России с ноября 2015 года.