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Туристический сектор Балтийских государств намерен обратиться к правительствам своих стран с просьбой разрешить организацию путешествий в безопасные автономные регионы Европы. Такая возможность в пятницу обсуждалась с представителями Министерства здравоохранения и Министерства экономики и инноваций Литвы.
Vilniaus turizmo savanoriai
Vilniaus turizmo savanoriai
© Organizatorių nuotr.

По словам президента Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене, цель - чтобы три страны Балтии сообща решили, в какие местности можно было бы организовывать поездки. Пока речь идет о Канарских островах и острове Мадейра.

"Список может быть и длиннее, если ситуация будет улучшаться, а не ухудшаться. Мы обратились, чтобы можно было обеспечить безопасные поездки, (на предмет того - ред.), что могут сделать туристические организации со своей стороны, будем обсуждать и с Латвией и Эстонией", - сказала Гавелене журналистам в пятницу.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, если такая идея получит одобрение, то это будет обсуждаться с Европейским центром предупреждения и контроля заболеваний, чтобы получать достоверные данные о заболеваемости в отдельных регионах, кроме того, были бы предусмотрены критерии, когда и как можно возить туристов.

Как сказала Гавялене, сейчас литовцы путешествуют через прилегающие регионы, а не через литовских туроператоров, поэтому условия конкуренции для последних ограничены.

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