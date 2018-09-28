"Поездки на рождественские ярмарки в Германию или семейные поездки в Лапландию намного более привлекательны и лучше покупаются клиентами", - сказала руководитель по вопросам маркетинга компании ZigZag Travel Раса Повилайте.
Римвидас Ширвинскас, являющийся руководителем турагентства Makalius, которые уже два года не организует поездок на этот баварский праздник, сказал, что в будущем все равно планируется предложить клиентам пакет услуг полета на Oktoberfest и проживания в гостинице в Мюнхене.
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