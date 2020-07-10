Туроператор Tez Tour планирует дополнительные рейсы на Крит и Пелопоннес

Дополнительный рейс на Крит намечен на четверг, и он будет еженедельным до осени. Также будут дополнительные рейсы и на полуостров Пелопоннес с 11 июля.

"Если в начале июля мы объявляли о шести рейсах в неделю, то уже со следующей недели будут дополнительные рейсы на остров Крит и на Пелопоннес", – отметила в пресс-релизе глава отдела маркетинга и связей с общественностью Tez Tour Инга Аукштуолите.

Как сообщила компания, если спрос на Грецию не будет снижаться, и не появятся другие альтернативные направления для отпуска, то число поездок на Пелопоннес, Крит и Родос будет увеличиваться в течение оставшейся части лета. Также регулярными рейсами организуются поездки на греческий остров Корфу.