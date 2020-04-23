Туризм оживет только через год: гостиницам и ресторанам предлагают отдельный план спасения

По словам Шишкаускене, литовский туризм генерирует около 1,5 млрд. евро, трудоустраивает около 54 000 человек, в прошлом году он принял 4 млн. туристов. Мало того, открылось 20 новых гостиниц, а это инвестиция в 0,5 млрд. евро.

"Нашему сектору говорят, что мы плохо работаем, если не можем продержаться месяц. Очень жаль, что нет понимания того, что рестораны - это небольшие компании, которые работают за счет оборота, и большая часть их налогов составляют налоги на труд – почти 65%", – сказала она.

Президент ассоциации сказала, что только субсидии могут спасти как гостиницы, так и рестораны, равно как и другой принудительно закрытый бизнес.

"Должны быть ясные категории субсидий для того бизнеса, который распорядились закрыть - меры для тех, кто полностью закрыт, еще работает и полностью работает. Подумайте, какие меры должны применяться для гостиниц.

Они и туроператоры не вернутся к нормальной жизни еще как минимум 8 месяцев или год после восстановления авиасообщения, а Литве не будет приоритетным направлением для туристов", – сказала Шишкаускене.

Поэтому, по ее словам, надо обсудить отдельный план для гостиниц и ресторанов. Шишкаускене заметила, что бизнес могут спасти только субсидии, которые могли бы составить оборот хотя бы одного месяца за прошлый год.

"За счет этого бизнес мог бы заплатить зарплаты, оплатить коммунальные услуги (...), и другие налоги, а также сохранить бизнес" – сказала она.

Кроме того, Шишкаускене подчеркнула, что сейчас с завистью следит за действиями других стран. Например, Эстония выделила туристическому сектору 25 млн. евро.

"Эстонцы платят деньги прямо на счета работников, не просят бизнес участвовать в этом", – прибавила она. Шишкаускене упомянула и о необходимости снизить НДС для гостиниц и ресторанов с 21 до 9%, чтобы позволить им выжить.

"Это делают не для снижения цен, а для того, чтобы аккумулированные средства пошли на зарплаты, которые в нашем секторе выросли на 15%, и для сохранения рабочих мест. Главное для нас - остановить эмиграцию, а сейчас ситуация в корне меняется. (...) Как-то надо будет реанимировать этот бизнес, побудить потребление, поскольку денег у людей не будет. 21 страна это уже сделала", – отметила Шишкаускене.

Она также заметила, что сети, объединяющие 50 или 40 небольших ресторанов, не попадают под определение среднего или малого бизнеса, поэтому не могут воспользоваться помощью.