По данным Клайпедского центра туризма и культуры, в этом году ждет рекордный сезон, поскольку начался он рано.

"Погода в Клайпеде и не удивила и не огорчила, – сказала директор центра Ромена Савицкене. – Люди, которые заказали экскурсии, отправились на косу, на мэс Вентес, в Палангу, в Шилутский регион, в монастыри Кретинги, так что мы демонстрируем весь регион".

Однако некоторые туристы не скрывают, что надеялись увидеть солнце.

"Здесь весь день будет такая погода?", – спросила удивленная женщина, хотя она и не была очень удивлена тем, что солнца не было утром.

Пара из Великобритании улыбнулась и сказала, что у них погода не лучше, они уже привыкли к этому: "Мы к этому готовы, видите, мы в куртках".

Другие шутили, говоря, что ведь это всего лишь дождь и им интересно увидеть другие города во время круиза.

По словам Савицкене, Клайпеда отличается тем, что туристы здесь находят покой, чего другие города предложить не могут. В Клайпеде немного людей, можно спокойно пройтись, кафе не переполнены.

По данным Дирекции клайпедского государственного порта в этом году в город 62 раза придет 31 круизное судно – на 1 меньше, чем в прошлом году. Постоянно прибывают новые группы людей, поэтому центру не надо ломать голов над тем, какие еще развлечения и маршруты предложить туристам.

По словам организаторов, туристам очень нравится литовская природа.

Гендиректор порта Арвидас Вайткус сказал, что в этом году сезон круизных судов начался очень рано, весь Балтийский регион привлекает немало людей.