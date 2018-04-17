По данным Клайпедского центра туризма и культуры, в этом году ждет рекордный сезон, поскольку начался он рано.
"Погода в Клайпеде и не удивила и не огорчила, – сказала директор центра Ромена Савицкене. – Люди, которые заказали экскурсии, отправились на косу, на мэс Вентес, в Палангу, в Шилутский регион, в монастыри Кретинги, так что мы демонстрируем весь регион".
Однако некоторые туристы не скрывают, что надеялись увидеть солнце.
"Здесь весь день будет такая погода?", – спросила удивленная женщина, хотя она и не была очень удивлена тем, что солнца не было утром.
Пара из Великобритании улыбнулась и сказала, что у них погода не лучше, они уже привыкли к этому: "Мы к этому готовы, видите, мы в куртках".
Другие шутили, говоря, что ведь это всего лишь дождь и им интересно увидеть другие города во время круиза.
По словам Савицкене, Клайпеда отличается тем, что туристы здесь находят покой, чего другие города предложить не могут. В Клайпеде немного людей, можно спокойно пройтись, кафе не переполнены.
По данным Дирекции клайпедского государственного порта в этом году в город 62 раза придет 31 круизное судно – на 1 меньше, чем в прошлом году. Постоянно прибывают новые группы людей, поэтому центру не надо ломать голов над тем, какие еще развлечения и маршруты предложить туристам.
По словам организаторов, туристам очень нравится литовская природа.
Гендиректор порта Арвидас Вайткус сказал, что в этом году сезон круизных судов начался очень рано, весь Балтийский регион привлекает немало людей.
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