Туристы могут требовать возврата денег за поездки в Китай и северную Италию

Туроператоры заявили, что поездки в Италию происходят обычно, однако не раскрывают, сколько клиентов хотят отказаться от приобретенных путевок.

По сообщению службы, турист может в любое время до начала поездки расторгнуть договор, внеся плату за расторжение договора, однако может и не платить, если возникают обстоятельства непреодолимой силы. С учетом этого, и, руководствуясь информацией министерства иностранных дел о местах, которые не рекомендуется посещать.

"В данный момент в связи с распространяющимся коронавирусом временно не рекомендуется посещать Китай и соответствующие муниципалитеты северной Италии. (...) Туристы могут просить туроператоров расторгнуть договор и вернуть заплаченные за поездку деньги, без платы за расторжение договора", – говорится в сообщении.

Рекомендаций не ездить в другие страны в связи с угрозой коронавируса в данный момент нет, поэтому в таких случаях туристы могли бы расторгнуть договора, лишь внеся плату за расторжение договора.

Авиакомпания лоукостер Wizz Air доставляет пассажиров из Вильнюса в Милан. Она утверждает, что поскольку в авиации нет запрета на поездки в Италию, компания не выплачивает компенсации пассажирам, желающим отозвать свой билет.

"Авиасообщение не нарушено, однако, если будут препятствия, то компания информирует пассажиров лично", – сообщил BNS в компании.

В компании не ответили на вопрос о том, сколько просьб об отмене билетов поступает, объяснив это конфиденциальностью информации.

Один из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas организует поездки на лыжные курорты в аэропорт Бергамо. Компания утверждает, что не планируется останавливать поездки, рейсы проходят обычно, а ближайший рейс намечен на субботу.

"Наши лыжные курорты находятся в сотнях километрах от закрытых на карантин городков. Конечно, мы постоянно следим за ситуацией, и если она изменится, мы предпримем необходимые действия, чтобы люди были в безопасности", – сказала BNS представитель компании Довиле Запкуте.

По информации основателя портала турпутевок makalius.lt Римвидаса Ширвинскаса, сама компания не организует поездки в северную Италию, однако является посредником туроператоров. Он сказал, что пока поездки осуществляются регулярно.

"Мы не предлагаем поездки в северную Италию, мы предлагаем Рим, а с Римом все хорошо. Мои коллеги постоянно следят за информацией (...) о том, как следует себя вести. Следуем указаниям туроператоров, а то, что организуем сами, то нас не касается", – сказал BNS Р. Макалюс.

"Как было с Китаем, когда не пускали самолеты и авиакомпании прекратили рейсы, то все деньги были возвращены, а что касается Италии, то это пока не касается крупных аэропортов, просто нужно следить за информацией", – добавил он.

МИД Литвы в связи с угрозой коронавируса призывает воздержаться от поездок на юг испанского острова Тенерифе (город Адече) и в 12 муниципалитетов северной Италии.