Туристы могут требовать возврата денег за поездки в Китай и северную Италию

Туроператоры заявили, что поездки в Италию происходят обычно, однако не раскрывают, сколько клиентов хотят отказаться от приобретенных путевок.
По сообщению службы, турист может в любое время до начала поездки расторгнуть договор, внеся плату за расторжение договора, однако может и не платить, если возникают обстоятельства непреодолимой силы. С учетом этого, и, руководствуясь информацией министерства иностранных дел о местах, которые не рекомендуется посещать.
"В данный момент в связи с распространяющимся коронавирусом временно не рекомендуется посещать Китай и соответствующие муниципалитеты северной Италии. (...) Туристы могут просить туроператоров расторгнуть договор и вернуть заплаченные за поездку деньги, без платы за расторжение договора", – говорится в сообщении.
Рекомендаций не ездить в другие страны в связи с угрозой коронавируса в данный момент нет, поэтому в таких случаях туристы могли бы расторгнуть договора, лишь внеся плату за расторжение договора.
Авиакомпания лоукостер Wizz Air доставляет пассажиров из Вильнюса в Милан. Она утверждает, что поскольку в авиации нет запрета на поездки в Италию, компания не выплачивает компенсации пассажирам, желающим отозвать свой билет.
"Авиасообщение не нарушено, однако, если будут препятствия, то компания информирует пассажиров лично", – сообщил BNS в компании.
В компании не ответили на вопрос о том, сколько просьб об отмене билетов поступает, объяснив это конфиденциальностью информации.
Один из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas организует поездки на лыжные курорты в аэропорт Бергамо. Компания утверждает, что не планируется останавливать поездки, рейсы проходят обычно, а ближайший рейс намечен на субботу.
"Наши лыжные курорты находятся в сотнях километрах от закрытых на карантин городков. Конечно, мы постоянно следим за ситуацией, и если она изменится, мы предпримем необходимые действия, чтобы люди были в безопасности", – сказала BNS представитель компании Довиле Запкуте.
По информации основателя портала турпутевок makalius.lt Римвидаса Ширвинскаса, сама компания не организует поездки в северную Италию, однако является посредником туроператоров. Он сказал, что пока поездки осуществляются регулярно.
"Мы не предлагаем поездки в северную Италию, мы предлагаем Рим, а с Римом все хорошо. Мои коллеги постоянно следят за информацией (...) о том, как следует себя вести. Следуем указаниям туроператоров, а то, что организуем сами, то нас не касается", – сказал BNS Р. Макалюс.
"Как было с Китаем, когда не пускали самолеты и авиакомпании прекратили рейсы, то все деньги были возвращены, а что касается Италии, то это пока не касается крупных аэропортов, просто нужно следить за информацией", – добавил он.
МИД Литвы в связи с угрозой коронавируса призывает воздержаться от поездок на юг испанского острова Тенерифе (город Адече) и в 12 муниципалитетов северной Италии.
TOP новостей
Жители Литвы сказали, о какой пенсии мечтают: в реальности все будет не так (5)
Большая часть жителей Литвы была бы рада, если бы...
Если под автомобилем останется хотя бы капля масла, ждет большой штраф (30)
Внимательные прохожие без труда заметят, что на...
В закрытой на карантин гостинице на Тенерифе – три гражданина Литвы
В закрытой на карантин гостинице на испанском острове...