В четвертом квартале за границей путешествовали 382 тыс. жителей страны, что на 4,8% больше, чем за тот же период 2018 года, средняя продолжительность поездки составила 6,3 ночевки, сообщил Департамент статистики.
Количество зарубежных поездок в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выросло на 6% до 528,7 тысяч.
Больше всего было поездок в Беларусь (15,6% всех зарубежных путешествий), Соединенное Королевство (10,3%), Латвию (9,8%), Турцию (6%), Польшу (5,3%) и Египет (5%).
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