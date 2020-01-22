Представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните сообщила BNS, что предприятие 20 января предъявило в суде иск и просит признать расторжение договора в одностороннем порядке незаконным и недействительным.
По ее словам, дата судебного заседания пока не назначена.
Во вторник суд, в частности, отклонил просьбу Kayi Insaat приостановить выплату муниципалитету гарантии банка SEB в размере 2 млн евро. Это решение еще можно обжаловать в Апелляционном суде.
Решение о расторжении подписанного в 2018 году договора стоимостью 46 млн евро с турецкой компанией Каунасское самоуправление приняло в начале января. Один из мотивов – несоблюдение графика работ.
Как утверждает муниципалитет, компания обязалась привезти из Турции 400 рабочих и большую часть строительной техники, однако ничего этого до сих пор нет, а техника арендовалась у литовских субподрядчиков.
Заместитель менеджера Kayi Construction по проектам Альпер Дедеоглу тогда сказал BNS, что работы на стадионе в последнее время не велись из-за проблем технического проекта.
В конце 2019 года 52 занятых на строительстве гражданина Турции объявили забастовку из-за не выплаченных им тысячных сумм зарплат.
По данным самоуправления, пока выполнено около одной четвертой части всех работ. После расторжения договора планируется объявить новый конкурс подрядчика.
Wizz Air прекращает рейсы из Вильнюса в Афины и Рейкьявик
Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с конца марта...
Мужчина возмущен платной парковкой у магазина: если не заметить знак, можно получить штраф (8)
В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец Эугениюс,...
Турецкая компания оспорила решение властей Каунаса расторгнуть договор о строительстве стадиона (2)
Турецкая компания Kayi Insaat обжаловала в суде решение...
Из-за ветра судоходство в Клайпедском порту все еще ограничено
Из-за усилившегося во вторник ветра судоходство в...
Omniva LT инвестировала в расширение 4 млн евро (2)
Эстонская компания услуг доставки посылок Omniva LT в...
TOP новостей
Литовская оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все (46)
Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета...
Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (76)
2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...
Зима не перестает удивлять: в Вильнюсе гремел гром, шел град и снег, а сейчас светит солнце
Еще вчера прогнозы синоптиков казались как минимум...
Депутаты услышали водителей, предложены поправки: о мобильных радарах в Литве будут предупреждать (12)
Председатель парламентского Комитета нацбезопасности...
Политики Вильнюсского района: здесь наблюдается дискриминация по национальному признаку (17)
Члены горсовета мэрии Вильнюсского района возмущены...