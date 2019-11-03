Спустя почти пять лет после введения евро, жители Литвы все еще не поменяли на евро около 447 млн. литов, или 129,5 млн. евро.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В конце октября стоимость банкнот литов в обращении составляла 314,4 млн., стоимость монет - 113,9 млн. или 91,1 млн. евро и 33 млн. евро соответственно. В конце октября в обращении находились нумизматические монеты на сумму 18,7 млн.

По данным Банка Литвы, процесс обмена литов на евро остается достаточно активным.

"Граждане по-прежнему активно обменивают литы на евро: к концу октября этого года Банк Литвы осуществил более 12 тысяч обменных операций, в ходе которых было обменено более 9 миллионов литов, а в 2018 году зафиксировано 19 тысяч обменных операций, в ходе которых обменялось 13,3 млн. литов", - сказали BNS в Банке Литвы.

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Однако, по его словам, некоторые литы не вернутся в центральный банк просто потому, что они потеряны или уничтожены, а часть их население оставило на память. Банк Литвы также подчеркивает, что, хотя количество литов, еще не конвертированных в евро, кажется впечатляющим, оно представляет собой лишь небольшую часть литов в обращении до введения евро.

Банк Литвы обменивает литы на евро бесплатно неограниченное время.

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