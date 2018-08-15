В том числе 139,9 тысячи (17,4%) работающих получали минимальную зарплату или меньше — это на 1,5 процентного пункта меньше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 18,9%.

Еще 34,9% (годом ранее — 31,8%) работников получали на основном месте работы нетто-зарплату в размере 450,01-700 евро, 25,3% (19,7%) — от 700,01 до 1400 евро, 3,6% (3,7%) — 1400,01 евро и больше.

Во втором квартале 2018 года зарплата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам и т. п.) или начислена, но не выплачена 3% (3,4%) работников, еще 2,6% (2,2%) работников размер своей зарплаты не назвали.

В целом за указанный период в Латвии было трудоустроено 909,6 тысяч или 64,4% жителей в возрасте от 15 до 74 лет.