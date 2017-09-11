Мост между Востоком и Западом дал гигантскую трещину, и чтобы его починить, придется мыслить глобально и играть тоже — глобально. А для этого необходимо меняться.
Таковы главные выводы из большого материала "Tilts starp Austrumiem un Rietumiem brūk", подготовленного Delfi в рамках цикла статей "Latvija 2020". Статья создана совместно с аналитическим центром Certus и при поддержке Государственного центра культурного капитала.
Тем, кто профессионально владеет темой, рекомендуем оригинальный текст. Ниже - краткий пересказ самого существенного.
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