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Объемы транзита: минус 10 миллионов тонн к 2022 году, минус 28 миллионов — к 2030
К 2030 году латвийский транзит "схлопнется" до 9 млн. тонно-километров — это лишь четверть от нынешних объемов. А прямо сейчас его спасает и улучшает статистику только российский уголь — но это временная помощь, спасибо за которую надо сказать мировым ценам на это сырье.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Мост между Востоком и Западом дал гигантскую трещину, и чтобы его починить, придется мыслить глобально и играть тоже — глобально. А для этого необходимо меняться.

Таковы главные выводы из большого материала "Tilts starp Austrumiem un Rietumiem brūk", подготовленного Delfi в рамках цикла статей "Latvija 2020". Статья создана совместно с аналитическим центром Certus и при поддержке Государственного центра культурного капитала.

Тем, кто профессионально владеет темой, рекомендуем оригинальный текст. Ниже - краткий пересказ самого существенного.

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Объемы транзита: минус 10 миллионов тонн к 2022 году, минус 28 миллионов — к 2030
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