Трехсторонний совет продолжит рассмотрение роста зарплат в Литве

Конфедерация профсоюзов Литвы предлагает повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), Министерство социальной защиты и труда подсчитало, что ММЗ может быть поднято на 31 евро до 638 евро. Между тем, Конфедерация промышленников Литвы (КПЛ) считает, что сначала нужно обсудить возможности повышения в целом.

Президент КПЛ Данукас Арлаускас сказал, что нет достаточных данных, которые бы позволили прогнозировать положение экономики в 2021 году.

"Нам нужна более ясная картина, почему зарплаты растут, ведь мы видим, что в публичном секторе они растут значительнее, чем в частном. Есть сферы бизнеса, которые полностью остановлены, и туризм, и гостиницы, и рестораны. У нас нет традиций дифференциации ММЗ по секторам, поэтому это бессмысленные рассуждения, пока мы не договоримся о самих принципах",

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) - она была повышена в январе этого года.