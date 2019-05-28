Трехсторонний совет не договорился по вопросу минимальной месячной зарплаты: это будет решать правительство Литвы

Во вторник Трехсторонний совет Литвы, объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы, не принял совместное решение о том, насколько с 2020 года должна повыситься минимальная месячная зарплата (ММЗ), поэтому решение, как и прошлом году, должно будет принять правительство.
© DELFI / Karolina Pansevič

Представители профсоюзов предлагали поднять ММЗ почти на 10% до 607 евро (до уплаты налогов), между тем, работодатели предлагали повысить ее до 580 евро. Сейчас ММЗ составляет 555 евро до уплаты налогов.

"Мы должны зафиксировать позиции – 607 евро – представители правительства и работников, и позицию работодателей - 580 евро, которая точно не рассчитана по установленной формуле, а это означает, что правительство должно будет определиться до 15 июня, как установлено в Трудовом Кодексе", – заявила во вторник журналистам вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене после заседания совета.

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Профсоюзы утверждают, что 607 евро – это минимальная сумма, с которой можно начинать переговоры.

Представитель работодателей - президент Паневежской торгово-промышленной и ремесленной палаты Сигитас Гайлюнас сказал, что ММЗ будет достаточно повысить настолько, чтобы она составляла 45% средней заработной платы (СЗП).

"Поскольку наша экономика постепенно перегревается, и мы думаем о том, что будет дальше, возможны проявления кризиса, то предлагаем оставить минимальный рубеж в 45% СЗП", – отметил он.

В прошлом году Трехстороннему совету, несмотря на продолжительные дискуссии не удалось договориться по размеру повышения ММЗ с 2019 года, поэтому этот показатель утвердило правительство.

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