Представители профсоюзов предлагали поднять ММЗ почти на 10% до 607 евро (до уплаты налогов), между тем, работодатели предлагали повысить ее до 580 евро. Сейчас ММЗ составляет 555 евро до уплаты налогов.
"Мы должны зафиксировать позиции – 607 евро – представители правительства и работников, и позицию работодателей - 580 евро, которая точно не рассчитана по установленной формуле, а это означает, что правительство должно будет определиться до 15 июня, как установлено в Трудовом Кодексе", – заявила во вторник журналистам вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене после заседания совета.
Профсоюзы утверждают, что 607 евро – это минимальная сумма, с которой можно начинать переговоры.
Представитель работодателей - президент Паневежской торгово-промышленной и ремесленной палаты Сигитас Гайлюнас сказал, что ММЗ будет достаточно повысить настолько, чтобы она составляла 45% средней заработной платы (СЗП).
"Поскольку наша экономика постепенно перегревается, и мы думаем о том, что будет дальше, возможны проявления кризиса, то предлагаем оставить минимальный рубеж в 45% СЗП", – отметил он.
В прошлом году Трехстороннему совету, несмотря на продолжительные дискуссии не удалось договориться по размеру повышения ММЗ с 2019 года, поэтому этот показатель утвердило правительство.
В правительстве Литвы обсудят АЗС у магистрали Via Baltica
Правительство Литвы и представители розничной...
Трехсторонний совет не договорился по вопросу минимальной месячной зарплаты: это будет решать правительство Литвы
Во вторник Трехсторонний совет Литвы, объединяющий...
Средняя зарплата женщин в Литве продолжает отставать от зарплаты мужчин (1)
Начисленная зарплата (брутто) мужчин в Литве в первом...
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве подорожала на 11% (3)
Цена на электричество в Литве на прошлой неделе...
В обороте появятся новые банкноты достоинством 100 и 200 евро (4)
Центробанк Литвы представил новые банкноты серии Europa...
TOP новостей
Молодой военный из элитной роты не выдержал и сейчас находится под судом (3)
Вильнюсец Даниэль Гайдукевич, связавший свою жизнь с...
В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице (26)
С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...
Восточному партнерству - десять лет: между Россией и будущим (1)
Инициатива Европейского Союза "Восточное партнёрство"...
Погода: будет прохладно, местами возможны заморозки
После облачной и дождливой ночи днем ожидаются...