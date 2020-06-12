TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Латвии, Литвы и Эстонии

Редакция проекта обратилась ко всем владельцам и управляющим туристических объектов в Латвии, Литве и Эстонии с уникальным предложением.

TravelBlog Baltic готов разместить любую рекламную публикацию о туристическом объекте или продукте совершенно бесплатно на русском, латышском, литовском, эстонском языках на всех своих ресурсах: TravelBlog.lv, TravelBlog.lt, TravelBlog.ee. Единственное условие — публикация должна быть уникальной. Уникальной редакция будет считать публикацию, которой нет на других ресурсах. Обращается внимание на то, что присылаемые фото должны обязательно быть с указанием авторства.

Таким образом проект хочет внести свой вклад в продвижение туризма в странах Балтии и рассказать об уникальных туристических местах, продуктах и услугах своим читателям, которых насчитывается уже более полумиллиона в более чем в 180 странах.

Присылать публикации необходимо на электронный адрес info@travelblog.lv c пометкой "TravelBlog Baltic Help".

Редакция проекта оставляет за собой право не публиковать материалы, нарушающие законодательство или по другим веским причинам.