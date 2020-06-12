TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Латвии, Литвы и Эстонии

Редакция проекта обратилась ко всем владельцам и управляющим туристических объектов в Латвии, Литве и Эстонии с уникальным предложением.
TravelBlog Baltic готов разместить любую рекламную публикацию о туристическом объекте или продукте совершенно бесплатно на русском, латышском, литовском, эстонском языках на всех своих ресурсах: TravelBlog.lv, TravelBlog.lt, TravelBlog.ee. Единственное условие — публикация должна быть уникальной. Уникальной редакция будет считать публикацию, которой нет на других ресурсах. Обращается внимание на то, что присылаемые фото должны обязательно быть с указанием авторства.
Таким образом проект хочет внести свой вклад в продвижение туризма в странах Балтии и рассказать об уникальных туристических местах, продуктах и услугах своим читателям, которых насчитывается уже более полумиллиона в более чем в 180 странах.
Присылать публикации необходимо на электронный адрес info@travelblog.lv c пометкой "TravelBlog Baltic Help".
Редакция проекта оставляет за собой право не публиковать материалы, нарушающие законодательство или по другим веским причинам.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Обновлен список стран: в Литву все еще не могут приезжать граждане трех государств
С 15 по 21 июня в Литву все еще не смогут приезжать жители...
Больше 18 000 жителей Литвы могут, не работая, получать минимум (19)
В Литве больше 18 000 человек старше 60 лет, которые на...
Эксперименты советского времени над людьми: эти признаки можно увидеть и сейчас (162)
Советское наследие мы можем видеть и в наши дни: в...
Климатолог: прошла самая жаркая неделя июня каким будет июль
Эта неделя была в Литве необычной – почти каждый день...
Президентские выборы в Беларуси: зазеркалье и принуждение к радикализации (5)
Колючая проволока белорусского избирательного...