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В это кризисное время, когда туристический бизнес задыхается от нехватки клиентов, закрытых границ и сокращения расходов на маркетинг, туристический проект TravelBlog Baltic решил поддержать туризм в странах Балтии. Об этом сообщается на сайте проекта.
TravelBlog Baltic поддержит туристический бизнес Латвии, Литвы и Эстонии
© DELFI / Andrius Ufartas

Редакция проекта обратилась ко всем владельцам и управляющим туристических объектов в Латвии, Литве и Эстонии с уникальным предложением.

TravelBlog Baltic готов разместить любую рекламную публикацию о туристическом объекте или продукте совершенно бесплатно на русском, латышском, литовском, эстонском языках на всех своих ресурсах: TravelBlog.lv, TravelBlog.lt, TravelBlog.ee. Единственное условие — публикация должна быть уникальной. Уникальной редакция будет считать публикацию, которой нет на других ресурсах. Обращается внимание на то, что присылаемые фото должны обязательно быть с указанием авторства.

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Таким образом проект хочет внести свой вклад в продвижение туризма в странах Балтии и рассказать об уникальных туристических местах, продуктах и услугах своим читателям, которых насчитывается уже более полумиллиона в более чем в 180 странах.

Присылать публикации необходимо на электронный адрес info@travelblog.lv c пометкой "TravelBlog Baltic Help".

Редакция проекта оставляет за собой право не публиковать материалы, нарушающие законодательство или по другим веским причинам.

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