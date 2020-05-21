Траур среди литовских таксистов: даже работа по 10 часов в день не приносит прибыли

Водители такси во всем мире очень терпеливые люди. Вывести их из себя непросто. Они привыкли и к пьяным клиентам, которые бранятся, разливают напитки. Они терпеливы и к ворчунам, которые на все жалуются. Они могут не обращать внимания и на религиозных фанатиков и т.д. В любое время года и суток, даже в праздники – таксисты готовы доставить нас, куда нам надо. Спасибо им за это. Но есть то, к чему иммунитета нет и у таксистов. Пустой кошелек, нулевые доходы, печальные лица детей, угроза голода – вот что может сломить даже самых сильных.

"Нам крышка, ситуация очень плохая, так плохо еще никогда не было", – говорит Леонардас, работающий таксистом 8 лет. Раньше он работал автомехаником, но из-за болей в спине поменял работу и долгое время этому радовался. Он рассказал, что до карантина зарабатывал по 1500 евро в месяц, работал 6 дней в неделю. Денег было достаточно. Но с середины марта у него начался сложный период.

Работа остановилась. Несмотря на карантин, он идет работать. Выезжает на работу 7 дней в неделю. Но результат не изменился. "Вы спрашиваете, сколько я зарабатываю? В минус ухожу, а не зарабатываю. Фирме отдаю больше, чем получаю", – сказал 58-летний мужчина.

"Вот, за 12-часовую смену у меня было четыре вызова", – показал записи в тетради Викторас, работающий таксистом уже 24 года. Он записывает данные о том, откуда и куда вез клиента в тетрадь, иногда отмечает, если ему оставляют на чай. Раньше ежедневно в тетрадке заполнялись 1,5-2 листа, а в карантин за неделю нет и половины листа. Обычно бывает 3-4 вызова в день, максимум 5. Бывает, что за 12 часов поступает всего два заказа.

У Виктораса даже руки дрожат от безысходности. Он целый день сидит и слушает, может диспетчер сообщит о вызове. Обычно он стоит на железнодорожном вокзале, где больше поток людей.

Викторас рассказал, что за неделю он должен отдать владельцу компании, в которой работает, 150 евро. В карантин это невозможно, поэтому планку опустили до 70 евро. Это деньги за поток клиентов, который обеспечивает компания. Но, к сожалению, сейчас этот поток обмельчал.

И это еще не все расходы Виктораса. За свои деньги он заливает горючее, моет автомобиль и оплачивает расходы на амортизацию. Раньше, по его словам, после вычета всех расходов, денег оставалось достаточно. Но сейчас - банкротство.

Математика нехитрая. Несмотря на работу в течение долгих часов, нет вызовов, нет и заработка. 3-4 вызова по 3 евро - этого мало. "Я не знаю, что делать, к кому обращаться, куда идти. Работу бросить не могу, куда я пойду? Сейчас всем плохо. Я должен ждать лучших времен, но деньки кончаются. И самое главное, никто не может сказать, когда все улучшится", – сказал Викторас, заметив, что ведь еще надо платить за жилье и покупать еду.

Паулюс работает таксистом 4 года. Сейчас он старается ездить по всему Вильнюсу, даже по удаленным районам, в надежде, что кто-то соблазнится и возьмет такси. Он останавливается у магазинов и ТЦ, открывает все двери, дезинфицирует машину внутри, чтобы потенциальные клиенты видели, как в машине чисто. Но это не работает. "Делай, что хочешь, но ничего не заработаешь. И сверхурочная работа не помогает", – сказал Паулюс. На вопрос о чаевых, он только усмехнулся, сказав, что в такое время их почти никто не оставляет, все экономят.

Дарюс, работающий через приложение Bolt и конкурирующий с таксистами, тоже не рад. Он установил в машине защитную перегородку, чтобы привлечь клиентов. Об этом сообщается в приложении, поэтому клиентов, которые стараются избежать контакта, такое средство защиты должно привлекать.

"Плата за километр в такой машине немного выше, поэтому я могу чуть больше заработать", – сказал Дарюс. Но на деле его доходы не увеличились. Можно сказать, что сейчас он работает для своего удовольствия, а не ради денег. "В день 5-6 пассажиров, в выходные бывает больше, особенно это почувствовалось, когда открылись рестораны, но все равно очень печальное врем, работать тяжело", – сказал водитель.

Игорь, принимающий заказы через несколько приложений, сказал, что нагрузка сократилась на 60-70%.

"Придется меньше есть, покупать более дешевые продукты со скидкой. Иначе не знаю, как жить. А что вы можете посоветовать? Как мне найти работу? Тут ничего хорошего не будет, пока карантин не отменят полностью", – убежден мужчина. Он считает, что работы станет больше, когда начнут работать госучреждения и ведомства. "Наш основной круг клиентов – работники офисов", – сказал Игорь.

Водители заметили, что во время карантина с вильнюсского рынка такси полностью исчезли украинцы. Несколько сот украинцев уже ряд лет работали таксистами в Вильнюсе. Сейчас их вообще не видно. "Все разбежались, вернулись домой, все боятся этой болезни", – сказал водитель Uber Антанас. По его мнению, после карантина тоже приедет немного украинцев, поскольку работы в Литве нет.

Журналист долго искал, но все же нашел таксиста-украинца. У Дениса есть вид на жительство в Литве, поэтому нашу страну он считает своим домом. "Я никуда не поехал, а куда ехать-то? Ведь я дома", – сказал он.

"Никто не хочет брать такси. Люди боятся заразиться. Я их могу понять, но ведь и мне надо жить", - жалуется он. Он сказал, что в Вильнюсе время будет тяжелым, пока не появятся туристы.

"Я каждый день проверяю страницу Ryanair, смотрю, не появились ли какие-нибудь рейсы. Но до сентября ничего нет", – сказал он. Денис сейчас живет на сбережения, которые у него были на летний отдых. Что будет делать, когда деньги закончатся – подумать страшно. Чтобы поднять настроение клиентам, Денис угощает их конфетами.