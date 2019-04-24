Китайские представители на этой неделе будут ознакомлены с возможностями транспортного сектора Литвы. Вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Ричардас Дягутис посетит эту азиатскую страну.
Šenzenas, Kinija
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"Р.Дягутис в Китае представит транспортный сектор Литвы, его возможности и имеющуюся инфраструктуру, планы развития в целях расширения сотрудничества в транспортном секторе и привлечения большего количества грузов из Китая", - сказали BNS в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В среду Р.Дягутис примет участие в презентации секторов экономики Литвы в провинции Хэнань, а в четверг-пятницу - во втором форуме "Пояс и дорога" в Пекине.

Предусмотрена встреча с заместителем министра транспорта этой страны Дай Донгчаном, ответственным за планирование и международное сотрудничество.

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