Transparency International: бизнес в Литве становится все прозрачнее

Литовские компании работают все более прозрачно, демонстрирует исследование литовского отделения международной организации Transparency International, борющейся с коррупцией. По данным исследования, больше всего информации о своей деятельности раскрывают компании Circle K Lietuva, Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Tele2, получившие в оценке по 100 баллов.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Действующий в Литве бизнес становится все более прозрачным, а главы компаний все более четко осознают, почему выгодно отчитываться перед обществом", – отметил в пресс-релизе глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.

"В этом году в первый раз у нас было значительно больше компаний, которые получили сто или почти сто баллов. Это яркое послание о том, что максимальная оценка "не является невыполнимой миссией", – подчеркнул он.

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В этом году совокупный результат компаний составил 36 баллов из 100 возможных, а в 2017 году он достигал 32 балла, при этом, в 2014 году было всего 22 балла.

По сравнению с предыдущими годами, компании чаще сообщают о способах борьбы с коррупцией. Почти половина компаний публикует свои кодексы этики, какие подарки можно принимать, а а какие – нет, треть компаний позволяет своим работникам конфиденциально сообщать о проблемах на работе.

Немного хуже компании выглядит в раскрытии своих финансов. Более половины компаний называют своих акционеров, почти половина - годовую выручку.

В исследовании были оценены 40 крупнейших компаний, действующих в Литве.

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