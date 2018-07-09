Председатель литовских фермеров, выращивающих клубнику, Видас Юодснукис сказал, что в среднем по всей Литве хозяйства потеряли треть урожая.

"Урожай меньше на 30%. В некоторых регионах, в Сувалькии, до половины урожая. У кого не было системы полива, у того клубника выгорела – поздних ягод почти не было", – сказал он.

Но, по словам его, не стоит видеть в этом вину только погодных условий. "Ягод было меньше, но цены мы поднять не могли, поскольку на рынке всегда есть привозная клубника, поэтому это тоже сказалось на доходах. Самое главное, что никаких компенсаций нет. Все говорят о потере урожая зерновых, животноводческом секторе, но об овощеводах, садоводах забывают.

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В Литве политика выплаты компенсаций разбалансирована, она неблагоприятна для тех, кто выращивает ягоды. У нас в отличие от других стран нет компенсирующего механизма, там есть фонд, из него в равной мере выплачивают компенсации всем фермерам, потом они сами решают, как использовать эти средства", – сказал Юодснукис, заметив, что в Литве компенсации получают крупные фермеры, а мелкие остаются у разбитого корыта.

Сейчас фермеры просят лишь одного - дождя. Литовская клубника с прилавков пропадет к концу месяца.

