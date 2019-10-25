Торгующие ортопедическими товарами компании подозреваются в присвоении 1 млн евро

Проводится расследование возможного приобретения чужого имущества обманным путем, мошенничества при ведении бухгалтерского учета и фальсификации документов.

Обыски проведены в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Панявежском, Шяуляйском регионах, по месту жительства, в автомобилях и в компаниях подозреваемых.

Глава Управления СРФП Вильнюсского округа Валериюс Винцукявичюс сказал журналистам, что расследование проводится в связи с выдачей ортопедического оборудования пациентам.

"Эти компании связаны, занимаются той же деятельностью", – сказал он.

"Фальсифицировались документы о выдаче пациентам ортопедических изделий: вкладышей, обуви. А на самом деле их либо не выдавали, либо убеждали людей их взять, хотя они им и не требовались. Проводились фиктивные консультации врачей", – добавил В. Винцукявичюс.

Он отметил, что были пациенты, которые даже не знали о том, что им выданы ортопедические изделия.

Было установлено, что пять компаний с начала 2018 года фальсифицировали документы, заявления, подписи лиц под якобы произведенными вкладышами, ортопедической обувью или прочим ортопедическим оборудованием и подавали их в ГБК.

Ведя ложную бухгалтерию компании присвоили не менее 1 млн евро средств, выделяемых ГБК.