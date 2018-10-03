Согласно плану правительства, Антимонопольная служба с Министерством хозяйства до 1 ноября 2018 г. должны пересмотреть концентрацию ТЦ и представить поправки к законам, которые улучшать ограничение концентрации.

"Например, осле того как из Литвы ушла сеть Prisma, ее торговые площади заняла Maxima. Вопрос концентрации возникает не только в масштабах всей страны, но и отдельных городов, районов. До ноября это должны оценить и представить выводы. Должны составить карту концентрации и указать самые проблемные места.

Далее возможны разные решения. Одно из них – законом установить границы концентрации, которые не дадут захватить рынок в одни руки. Также может быть решение уменьшить максимально допустимую часть рынка", – сказал Малинаускас, заметив, что Антимонопольная служба может требовать и снижения концентрации.

"Юридическое регулирование может быть таким – если концентрация слишком высокая, то придется продать часть бизнеса", – сказал он.

Старший аналитик банка Luminor Маурицас сказал, что не знает такого прецедента, когда задним числом торговцев заставили бы снизить концентрацию, по его мнению, наилучший выход – приход новых конкурентов в проблематичный регион.

"Я такого прецедента не знаю. В случае с IKI и RIMI все было проще – они хотели объединиться, но не выполнили поставленные условия, поэтому объединение не произошло. Но процедура снижения концентрации задним числом была бы намного сложнее. Ведь магазины не появились там за одну ночь, все разрешения получены.

Лучше всего решать проблему путем привлечения новых конкурентов. Но не исключено, что в будущем проблему так или иначе будут решать, если установят, что концентрация слишком велика", – сказал экономист.

Правда, по его мнению, надо выяснить, действительно ли там, где выше концентрация, выше и цены.