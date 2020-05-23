Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине

В передаче участвовали коммерческий директор Maximа Вилма Друлене, акционер Norfа Дайнюс Дундулис и глава Литовской ассоциации мясопереработчиков Эгидиюс Мацкявичюс.

"Мы заметили, что страх за будущее у покупателей есть, поскольку снизились продажи товаров не первой необходимости. Люди покупают меньше одежды. Еще мы заметили такую перемену - сначала мы призывали людей реже ходить в магазины, возможно, уже сформировалась такая привычка, люди стали в среднем приходить в магазины на 1 раз в неделю реже. В результате снижается количество продаваемых товаров небольшого срока годности, например, свежих булочек. Мы видим, что люди больше готовят дома, реже ходят в кафе и рестораны", – сказала она.

Дундулис отметил, что пока особых изменений в поведении покупателей не замечено, только снижение продаж в группе дорогих товаров.

"Конечно в таких случаях снижаются наценки, но мы ищем, где купить дешевле. Мы вынуждены пересмотреть свои расходы, чтобы не работать в убыток после снижения наценок. Так было в 2009 г., как будет сейчас, не знаю", - сказал он, отметив, что люди, хотя и ходят в магазины реже, но покупают больше, поэтому оборот не снизился.

На прошлой неделе часть торговых сетей в Литве сообщила о снижении цен на литовские товары.

Maxima сообщала о снижении на 15% цен на 500 товаров.

"Мы говорим о том, что литовский бизнес сплотился, пока он будет сплоченным, кампания будет в силе", – сказала Друлене.

Мацкявичюс сказал, что производители согласны снизить цены в надежде, что продадут больше товаров. Дундулис сказал, что они, видя действия конкурентов, тоже снижают цены, такую возможность дает снижение цен на мясо и сырье.

"Покупатели всегда хотят платить меньше, это актуально в любое время. Что касается цен, Norfa их снижает, у нас есть правило - снизил конкурент, значит и Norfa их снижает раньше, если этого не сделать, мы потеряем покупателя", – сказал Дундулис.

Мацкявичюс сказал, что для переработчиков это снижение цен - непростое дело, несмотря на снижение цен на сырье. Он считает, что помощью производителем стало бы уменьшение ассортимента импортных товаров, поскольку нередко польская продукция бывает дешевле.

Представители сетей заметили, что все зависит от покупателей - если они будут покупать литовские товары, то импортной продукции станет меньше.