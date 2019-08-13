Запрет на продажу алкоголя 1 сентября ввели, чтобы этот праздник в Литве отмечали без алкоголя. Однако уже не раз начало учебного года выпадало на 2, 3 сентября. В таких случаях сами торговые сети решают, продавать или нет алкоголь в этот день.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что компания придерживается закона. Это значит, что 1 сентября алкоголь продавать не будут, а 2 - будут.

"2 сентября алкоголь будут в наших магазинах продавать по закону -т.е. лицам не младше 20 лет (...). Если человек не предъявит документ, удостоверяющий личность, то алкоголь он купить не сможет", – прибавила она.

Такой же позиции придерживаются сети Rimi и Maxima.

"Торговля алкоголем в нашей сети организована по закону, закон запрещает продажу алкоголя 1 сентября. 2 сентября мы как обычно гарантируем продажу алкоголя только лицам старше 20 лет", – сказала пресс-секретарь Rimi Гедре Буйвидене.

"Выполняя требования закона, 2 сентября мы будем продавать алкоголь, но сделаем так, чтобы его не могли приобрести лица младше 20 лет", – сказала пресс-секретарь Maximа Рима Аукштуолите.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис также сказал, что 2 сентября алкоголь будут продавать по действующим в стране законам.

Глава службы коммуникации сети Lidl Валдас Лопета указал, что сеть будет придерживаться позиции, которую проявил в прошлом году. В день начала учебного года в магазине алкоголь продавать не будут.

"В прошлом году начало учебного года перенесли с 1 на 3 сентября, а Lidl был единственной сетью, которая по рекомендации Департамента по контролю за алкоголем и табаком не продавала алкоголь эти два дня. В этом году большая часть школ перенесла начало нового года на 2 сентября, поэтому Lidl решила повторить опыт прошлого года и не продавать алкоголь два дня.

Мы считаем, что ограничение продажи алкоголя по случаю начала учебного года шлет важную социальную весть и направлено на воспитание сознательного общества. Кроме того, это напоминает, что стремление к знаниям и употребление алкоголя вещи несовместимые. Мы ограничиваем торговлю алкоголем 2 сентября и призываем семьи трезво встретить начало учебного года", – сказано в комментарии.